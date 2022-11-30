3波蘭女大生來台　超商見1物狂哭

記者陳俊宏／綜合報導

三名在台灣的波蘭女大生Julka、Ula和Julia很想家，結果在超商看到有賣家鄉的零食，「真的讓我們感動到哭，而且這些剛好是我們最喜歡吃的。」

Julka接受《不要鬧工作室》訪問指出，她7歲時做過一個惡夢，在夢中身處一個國外城市，並被一群外國人包圍，「他們當時說著一種像是我沒聽過的外星語言，我超害怕」；長大後，看過一部叫《已讀不回的戀人》電影，才明白他們當時講的是中文，所以她決定要學中文，「看能不能記得當年夢裡他們對我講了什麼，來克服我當年的恐懼。」

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▲▼波蘭女大生看到台灣超商有賣家鄉零食，思鄉的她們忍不住落淚。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

Ula表示，來台灣的一個原因是想跑馬拉松，聽說最美風景在東海岸，一定要跑一下，她也想跑遍全台灣，變成一名超馬跑者。

Julia則說，生物老師之前送女兒去國外學中文，讓老師感到很驕傲，所以老師鼓勵她們也可以試試，「這就是為什麼我大學主修中文，而且運氣還不錯，得到來台灣學習的機會。」

Ula提到，「我們三個都還滿想家的，結果在超商看到有賣波蘭零食，真的讓我們感動到哭，而且這些剛好是我們最喜歡吃的。」