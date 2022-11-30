網紅蔡旻推薦人氣美食景點　佐登妮絲城堡、民雄鵝肉亭入鏡

▲甜美IG網紅蔡旻推薦嘉義縣人氣景點及美食。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

知名Instagram網紅蔡旻有著精緻五官與韓系臉孔，清新自然甜美的美貌吸引不少粉絲追蹤，蔡旻日前在IG貼文表示，想安排一趟說走就走的小旅行，最後選擇小時候常來的嘉義縣，多年後以接地氣的方式重新探索嘉義，玩遍佐登妮絲城堡、民雄鵝肉亭、六腳興旺餅舖。

蔡旻首站來到全台最夯的「大林佐登妮絲城堡」，遊走在如宮殿般的建築，欣賞花園的繽紛景色，不僅拍了許多美照，還在城堡享用燻鮭魚燉飯，直誇燻鮭魚大方的給了6片，口感入口即化，十分美味。

隨後前往民雄吃特產鵝肉，蔡旻笑說，明明是點小份鵝肉，但送來的份量卻多到以為送錯了。民雄鵝肉鮮美多汁，一口咬下齒頰留香，路過民雄不容錯過。

最後到六腳鄉市場買「蒜頭餅」，蒜頭餅甜鹹結合恰到好處，入口先是餅皮的香，再來是內餡的甜，吞下後蒜頭的尾韻隨從鼻腔襲來，絕對是來嘉義必買的伴手禮之一，蔡旻表示，推薦給沒吃過蒜頭餅的粉絲，前往嘉義務必要來品嘗。

嘉義縣文化觀光局長許有仁表示，近期邀請多位凱渥KOL來嘉義進行觀光宣傳，有韓系氣質「蔡旻」、新生代小鮮肉「林貫易」等多位網紅，將陸續透過她們的時尚視角帶領粉絲們暢遊嘉義。

12月10日至12月18日在中埔農會金蘭分部舉辦2022嘉義博茶會，今年主題為「茶&時尚」，將以嶄新氣質重新定位東方美學以及臺灣茶產業，歡迎鄉親一起來參與這場盛會。