搶搭佐登妮絲城堡高人氣　嘉義優鮮產品喊價熱賣





▲佐登妮絲城堡貓咪面具節，嘉義優鮮義賣民眾瘋搶 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣最新開幕大型景點，佐登妮絲城堡10月29、30日周末2天，結合城堡吉祥物舉辦城堡貓咪面具節，活動集結20家嘉義優鮮業者作伙推廣特產，縣長翁章梁今透過義賣推廣觀光產業同時做善事，公開競標喊價要民眾用最超值優惠現買現賺嘉義農特產，邀請大家來嘉不想回家。

佐登妮絲城堡斥資30億，在嘉義大埔美精密機械園區內，打造出亞太最大美容生技園區的「佐登妮絲城堡」，10月初盛大開幕，開幕至今平均每天超過1萬名遊客，今天活動更吸引超過3萬名遊客共襄盛舉，場面熱鬧。

嘉義優鮮義賣準備總價逾20,000元各式農特產禮盒，以大禮包形式整組賣，包括嘉義極光哈密瓜、烏魚子爆米花、火雞肉飯真空包、頭等獎蜂蜜等，民眾喊價踴躍全數賣光光，執行長陳佳琦更加碼佐登妮絲城堡面膜水搖滾、極光白兩款共四盒，總計150片面膜，價值超過4,000元也瞬間秒殺標走，讓民眾大呼簡直買到賺到。

翁章梁介紹，台灣農業經濟規模普遍較小，經營品牌量能不足，對小農或青農而言是是沉重負擔，農產品除了栽培管理制度化、產品分級規格化之外，也需要精緻的包裝與獨特的辨識提升良品價值，嘉義優鮮因此誕生，農特產都經政府認證把關，兼顧品牌與品質。

翁章梁表示，佐登妮絲城堡生技園區營運前就啟動相關計畫，預計將與縣內其他觀光工廠串連，除帶動嘉義生技產業發展，創造產業園區競爭優勢提供就業機會，也為嘉義帶來超過百億觀光產值，此次結合嘉義優鮮推廣義賣，期望創造觀光無限可能，謝謝今天參與擺攤的20家業者及消費者的鼓勵。

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