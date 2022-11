劇場「回不去」了！兩廳院TIFA節目公布　屬於台灣的山海經登台

▲2023「台灣國際藝術節」帶來19檔節目,129場演出。(圖/兩廳院提供)

記者林育綾/綜合報導

2023台灣國際藝術節(TIFA)即將在2月舉行,共有9個國際團隊、10個國內團隊,19檔節目、129場演出,兩廳院藝術總監劉怡汝提到,再也沒有「疫情前」的劇場可以回去了,或者可說不打算回去了,因為心變大,看世界也不一樣了。此次重頭戲《鯨之嶋》也將演出屬於「台灣自己的山海經」寓言故事。

兩廳院TIFA台灣國際藝術節將於明年2月18日~5月14日期間舉行,12月1日開放兩廳院會員預購,12月8日全面啟售。過去2年受到疫情嚴重影響,無法完整呈現理想樣貌,終於在2023年國門大開,國際交流全面恢復,各項演出得以如願邀請。除了台灣團隊,也有來自法國、德國、瑞士、西班牙、葡萄牙、美國、加拿大、澳洲、以色列、新加坡與韓國等國際頂尖團隊與藝術家。

兩廳院藝術總監劉怡汝表示,世界的劇場已經不一樣,經歷過疫情、戰爭、種族與性別覺醒的種種運動之後,身為劇場一份子的大家都知道,「我們再也沒有『疫情前』的劇場可以回去了;或者可以更精確地說,我們不打算『回去』了。回不去是因為心變大,看世界也不一樣了。」

▲《鯨之嶋》形塑出「屬於台灣自己的山海經」寓言故事。(圖/兩廳院提供)

其中台灣最具代表的雲門舞集,2023年迎來成立50週年,特別邀請創辦人林懷民親自排練45歲的經典舞作《薪傳》,此次演出用千禧世代舞者昂揚的自信,攜手朱宗慶打擊樂團的現場演出,重現這齣台灣集體記憶裡最重要的一支舞。

而甫獲2022年國家文藝獎的編舞家布拉瑞揚・帕格勒法,則招集同為排灣族藝術家ABAO阿爆(阿仍仍)與磊勒丹・巴瓦瓦隆,共同創作《我・我們》第一部曲,由血液發燙的排灣青年藝術家帶路,伸手去指、摸、碰,所達之處都是活生生、毫無拘束的新世界。

第三屆國家表演藝術中心場館共同製作計畫獲選作品《鯨之嶋》,由拾念劇集、無獨有偶工作室,和劇作家施如芳共同創作,以台灣島的地理意象為創作底蘊,融合科普知識,形塑出「屬於台灣自己的山海經」寓言故事。

創作型打擊樂團「自由擊」,繼2015年「甜蜜三零」音樂劇場後,這次的《20伍零》與國寶級擬音師胡定一、與樂器設計師江靖傑合作,在架空的未來場景,帶觀眾如聞其聲如見其景的神遊,聽見1950年代的聲音記憶與時代生命力。

楊景翔演劇團《阮是廖添丁》同樣攜手施如芳聯合創作,以台灣日治時期為時空背景,時代喜劇為定錨,將史實與鄉野傳說重新改編,創造後廖添丁時代的女性傳奇。

▲兩廳院TIFA台灣國際藝術節將於明年2月18日~5月14日期間舉行。(圖/兩廳院提供)

國家兩廳院駐館藝術家黃郁晴對 #MeToo運動 展開兩年的研究與調查,發表編導作品《藝術之子》,從權勢性侵的權力關係不對等現象,反身梳理劇場創作環境中的性別框架與長久以來被合理化的暴力面貌。

而由兩廳院媒合河床劇團與FOCA福爾摩沙馬戲團所推出的《夢與陰影》,借鑒於佛洛伊德和榮格的著作,以及超現實主義畫家達利和馬格利特的作品,用河床劇團擅長的意象畫面,以馬戲身體抵抗重力,抵抗理性,帶觀眾潛入神秘的未知。

由西班牙編舞家布蘭卡.李(Blanca Li)創作的VR沉浸式作品《巴黎舞會》Le Bal de Paris,是一個將虛實界線完美融合的演出,一舉奪下2021威尼斯影展最佳VR體驗獎,此次來台更與內容夥伴VIVE Arts合作,共同打造更勝《愛麗絲夢遊仙境》的奇幻體驗。

TIFA往年曾邀請卻因疫情無法前來的亞維儂藝術節藝術總監提亞戈.羅提吉斯(Tiago Rodrigues),這次與日內瓦劇院(Comédie de Genève)帶來《不可能的邊界》Dans la mesure de l’impossible,不只談人道救援工作,更以詩意的方式呈現戰爭現場,彰顯人性尊嚴與韌性。

曾獲東尼獎提名的劇作家、全球矚目的變裝皇后泰勒・馬克(Taylor Mac),延宕一年後,終於帶來《Judy 秀:美可敵國》A 24-Decade History of Popular Music,將以鋪張華麗的造型與視覺效果,以流行音樂為坐標,唱出美國建國以來240年的社會與文化發展歷程。

曾在2018TIFA 造成轟動的加拿大編舞家克莉絲朵.派特(Crystal Pite)與強納森.楊(Jonathon Young)再度合作,舞作改編俄國劇作家尼古拉・果戈里(Nikolai Gogol)經典諷刺劇《欽差大臣》Revisor,以舞者的肢體動作呈現劇中精彩對白,更獲得2022英國奧利佛獎最佳新舞作。

2017年曾受邀於舞蹈秋天演出的以色列L-E-V舞團,這次將帶來《心碎蠻荒之旅》Chapter 3: The Brutal Journey of the Heart,編舞家莎倫.伊爾(Sharon Eyal)透過她狂暴性感的舞蹈改變了愛情的痛苦,搭配Dior創意總監量身打造服裝,邀請觀眾共同穿越一場私密心靈的療癒之旅。

首度來台的西班牙塞拉諾先生劇團(Agrupación Señor Serrano),在《山貌》The Mountain中以結合微縮模型與影像的多媒體物件劇場,向觀眾提問並揭開人類對事實認知的矛盾和迷思。

2018年於台北藝術節受到矚目的旅歐韓國全才藝術家具滋昰(Jaha Koo),TIFA將他自編自導自演的三個劇作《悲劇三部曲》The Hamartia Trilogy一次邀齊,從個體經驗映照至社會群體議題,闡述南韓社會現象衍生出悲劇般深遠影響。

▲兩廳院TIFA台灣國際藝術節將於明年2月18日~5月14日期間舉行。(圖/兩廳院提供)

除了戲劇與舞蹈作品能量大爆發外,TIFA在音樂類節目上也展現企圖心,兩廳院特別企劃的《風起不止》室內樂音樂會,延續2022年由兩廳院牽線組就《狂想.不止》室內樂音樂會的黃金陣容:鋼琴家汪奕聞、小提琴家魏靖儀與陳瑾瑒、中提琴家蔡士賢、大提琴家柯容軒再度攜手合作,以收放自如的音樂風格,展現合作無間的默契。

三度入圍葛萊美獎的小提琴演奏家特茲拉夫(Christian Tetzlaff) ,首次以獨奏會形式訪台演出,將用精湛的技藝與細膩的情感,詮釋巴赫、巴爾托克、伊薩伊、庫塔格的無伴奏樂音,古典樂迷不容錯過,節目由力晶文化基金會獨家贊助。

《小島大歌 LIVE》Small Island Big Song LIVE 由陳玟臻及澳洲音樂製作人Tim Cole所發起,7年來走訪並串連起兩大洋上的16個島嶼,超過百位音樂家響應,在世界四大洲巡演之後,回到所有故事開始的地方:台灣,用音樂為海洋發聲。

新加坡裔的玩具鋼琴天后陳靈(Margaret Leng Tan) ,是美國前衛音樂界自成一格的領軍人物,約翰・凱吉、喬治・克倫姆等大師都視其為創作繆思,《龍族女兒不流淚》Dragon Ladies Don’t Weep以自身故事為創作靈感,展開一場藝術上的尋根之旅。

國家交響樂團於2023 TIFA登場的《狂想映像》,將由國家交響樂團音樂總監準・馬寇爾(Jun Märkl) 率領NSO與日本爵士鋼琴名家小曾根真(Makoto Ozone) 精彩呈現格林卡《盧斯蘭與魯蜜拉》序曲、拉赫瑪尼諾夫《帕格尼尼主題狂想曲》,作品43與德布西《映像》,從爵士到古典,名家名曲炫麗登場,只有親臨現場,才能耳聽為憑。