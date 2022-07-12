「以為不要的」賣180歲保安林老樹抵工資！　森林樂園特助下場慘

▲潘姓董事長特助私自將保安林內的180年茄苳樹，轉贈給工頭抵付施工工資，高雄高分院判他7個月徒刑，需付罰金11萬2千8百元。（示意圖／資料照）



記者蔡怡萍／高雄報導

潘姓男子在屏東八大森林魔法樂園擔任董事長特助期間，擅自將園區內保安林中的一棵180年老茄苳樹，以15萬元的代價賣給蔡姓工頭抵付施工費用，遭移送法辦。法院一審依違反森林法，判處有期徒刑1年4月，併科罰金11萬2千8百元；潘男上訴後，高雄高分院認為潘未因本案取得任何好處，又需獨力撫養2子女、也積極找回贓物等，改判7個月徒刑，罰金不變。

判決指出，41歲的潘姓男子從2019年6月開始，擔任屏東八大森林魔法樂園的董事長特助，但他卻未經主管機關同意、私自將一棵園區內保安林地中最大棵、已有180歲的茄苳樹，以15萬元的價值轉贈給不知情的蔡姓工頭，作為園區整地施工的費用，蔡男事後又將其轉售給一名熊姓男子，同樣不知情的熊男遂於同年11月19日上午帶著工人前往園區，以挖土機將茄苳樹挖走，後來園區內人員察覺異狀，發現老樹不翼而飛，連忙報警處理。

潘男到案後供稱，不知道園區坐落於保安林地，也不知道不能移植或砍伐，也表示他雖為董事長特助，但一般都是聽董事長的話跑腿、無實質權力，施工監察人只是掛名，也只是單純覺得剛好這棵樹不要、又有人想要，直接贈與抵工資，且要偷也不會在大白天光明正大盜伐。

屏東地院一審認為，潘男身居森林樂園要職，一定知悉園區內事務、知道保安林內樹木不得濫砍，但卻竊取茄苳樹抵付整地費用，事後否認犯行，且前有因案入監服刑出獄尚不到5年，為累犯，依違反森林法處1年4個月徒刑，而茄苳樹以1萬8千8百元賣出，罰金以6倍贓金為合理，併科罰金11萬2千8百元。

潘男上訴到高雄高分院請求減輕其刑，法院審酌其在公司財政困窘之際，無償受任以特助身分幫忙公司事務，除未支領薪資外，也未因本案取得任何好處，並考量其已經離婚、獨力扶養2名學齡子女之狀況，案發後也積極找回贓物，使茄苳樹得以重新種回並存活，認為情可憫恕，改判有期徒刑7個月，罰金不變，仍可上訴。