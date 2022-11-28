桃園女出門嗨玩3天　丟1歲女嬰在家活活餓死！無良人母遭起訴

▲女子出門玩3天，獨留女嬰在家活活餓死。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者楊熾興、黃資真／桃園報導

桃園一名20歲王姓女子身為人母，不只長期獨留1歲多的女兒在家中，直到她下班到家才能進食，甚至2度將1歲多的女兒連續3天丟在家裡，返家後才知道女兒死亡。桃園地檢署今（28）日偵查終結，將王女依遺棄致死罪起訴。

由於王女的女兒疫苗接種異常，長期聯繫家屬無音訊，婦幼網絡平台遂通報協尋，檢警經鍥而不捨深入追查，終突破王女心房，坦承女嬰已死亡。

檢警調查，2015年10月王女誕下一名女嬰，離婚後獨自扶養，然而王女卻只在出門前餵奶後，就放任嬰兒在家，直到下班返家才能進食，長期未給予足夠的飲食、水分。

不僅如此，王女更在2016年10月時，出門遊玩3天，獨留嬰兒在家，連續好幾天處於飢渴、無人照料的狀態；11月王女再度出門玩3天，直到11月20日晚上返家時，才發現女兒已無氣息。桃檢依成年人故意對兒童犯違背法令義務遺棄致死等罪嫌提起公訴。

桃檢表示，針對處於危險情狀之兒少保護，串聯警政、衛政、社政、醫療等各機關單位協調合作，建置婦幼網絡平台，使各機關單位即時傳遞資訊，並秉持兒少保護之宗旨，希冀協助兒少照顧者，維護兒少權益，惟更呼籲多一分通報，少一分遺憾，如發現需要保護、救助或特殊協助之兒少不利情境，能即時關懷加以通報上開各機關單位，守護每一位兒少身心健全成長。