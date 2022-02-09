臺高檢署《尋找正義》微電影　彰顯檢察官公益代表人形象

▲臺灣高檢署製作《尋找正義》微電影，彰顯檢察官公益代表人形象 。（圖／臺灣高檢署提供，下同）

記者陳崑福／台北報導

為讓國人對於嚴肅的檢察官工作有更深入的瞭解，臺灣高檢署首次以檢察官日常辦案，正面形象為基調，製作一部片長5分鐘微電影《Doing Justice》（尋找正義），以檢察官團隊偵辦違法吸金案件，日以繼夜抽絲剝繭突破案情，竭盡所能成功羈押被告，追回犯罪所得並歸還弱勢被害人之題材，融入護「法」使者元素，強調檢察官尋找正義的心路歷程與艱辛，藉以傳達司法剛柔並濟之特性，懷抱公義與關懷的核心價值，帶領民眾認識不一樣的檢察官。

這支微電影於2021年5月委由卓越數碼科技有限公司承製，該製作團隊曾榮獲葡萄牙國際大獎，製作能力深受肯定。籌備、拍攝期間，不畏疫情嚴峻時期，經劇本構思、拍攝、剪輯、後製各個階段，導演李孟瑋、製片黃逸儂投入大量時間與精力，不論場地取景、演員選角、劇情架構、旁白敘事、後製剪輯、配音配樂、影像美感， 與邢泰釗檢察長、顧問檢察官鄧媛、黃立維、張安箴、黃珮瑜、林黛利數十餘次會議討論溝通及交換意見，整部影片更以4K的攝影設備拍攝，呈現影像細膩度與流暢感，歷經8個月完成。

這部影片將自2月起陸續分送所屬檢察機關於為民服務中心民眾等候區播映，希望藉由影片拉近民眾與司法的距離，讓觀眾內心產生感動與共鳴，傳遞檢察機關充滿正氣活力，尋找正義，同理關懷的公益形象。