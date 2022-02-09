　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

臺高檢署《尋找正義》微電影　彰顯檢察官公益代表人形象

▲臺灣高檢署製作「 尋找正義」微電影，彰顯檢察官公益代表人形象 。（圖／臺灣高檢署提供，下同）

▲臺灣高檢署製作《尋找正義》微電影，彰顯檢察官公益代表人形象 。（圖／臺灣高檢署提供，下同）

記者陳崑福／台北報導

為讓國人對於嚴肅的檢察官工作有更深入的瞭解，臺灣高檢署首次以檢察官日常辦案，正面形象為基調，製作一部片長5分鐘微電影《Doing Justice》（尋找正義），以檢察官團隊偵辦違法吸金案件，日以繼夜抽絲剝繭突破案情，竭盡所能成功羈押被告，追回犯罪所得並歸還弱勢被害人之題材，融入護「法」使者元素，強調檢察官尋找正義的心路歷程與艱辛，藉以傳達司法剛柔並濟之特性，懷抱公義與關懷的核心價值，帶領民眾認識不一樣的檢察官。

▲臺灣高檢署製作「 尋找正義」微電影，彰顯檢察官公益代表人形象 。（圖／臺灣高檢署提供，下同）

這支微電影於2021年5月委由卓越數碼科技有限公司承製，該製作團隊曾榮獲葡萄牙國際大獎，製作能力深受肯定。籌備、拍攝期間，不畏疫情嚴峻時期，經劇本構思、拍攝、剪輯、後製各個階段，導演李孟瑋、製片黃逸儂投入大量時間與精力，不論場地取景、演員選角、劇情架構、旁白敘事、後製剪輯、配音配樂、影像美感， 與邢泰釗檢察長、顧問檢察官鄧媛、黃立維、張安箴、黃珮瑜、林黛利數十餘次會議討論溝通及交換意見，整部影片更以4K的攝影設備拍攝，呈現影像細膩度與流暢感，歷經8個月完成。

這部影片將自2月起陸續分送所屬檢察機關於為民服務中心民眾等候區播映，希望藉由影片拉近民眾與司法的距離，讓觀眾內心產生感動與共鳴，傳遞檢察機關充滿正氣活力，尋找正義，同理關懷的公益形象。

►最強「暖足神器」再也不怕氣溫溜滑梯

ET快訊
湯頭最好喝的泡麵？網讚1黑馬：目前心頭好
女童過斑馬線遭撞飛　搶救19天不治！無照瓦斯工下場曝
熊熊過年後胖2kg！秒衝健身房「挖空穿搭洩G彈」網看暈
「房子市值368萬元」房東年收18萬　他一算嘆：一堆阿呆
第22期預約破百萬！青壯年開搶「莫德納剩不到13萬劑」
再濕冷1天回暖！周末「鋒面＋冷空氣夾擊」全台迎雨降溫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

臺高檢署《尋找正義》微電影　彰顯檢察官公益代表人形象

獨／手術害商場女強人失禁掛尿袋　台大醫院及名醫須賠98萬

桃市府才花千萬維修　「許厝港濕地」自行車道護欄又遭破壞

騎三輪車過斑馬線遭撞飛　女童搶救19天不治！無照瓦斯工下場曝

明金成生前健康曾出現兩大警訊　擔憂愛妻產後健康獨自承受壓力

妙齡女傳情歌《相思爬上心底》給人夫　正宮氣炸求償20萬結果曝

職棒簽賭大組頭兒遭綁勒贖6千萬　主嫌跨海遠端遙控逃14年下場曝

嘉義民雄火燒車僅剩骨架　駕駛全身90%以上3度灼傷

恐怖瞬間！桃園捷運綠線百噸吊車翻覆　吊臂高空墜落砸爛工程車

好友帶愛犬上門拜年　柴柴竟狠咬女友！正妹警載她看診

囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！

歐告睡覺夢到「有人講笑話」　窩爸懷裡發出呵呵聲超可愛

雞蛋1斤70元遭批「發災難財」　雜貨店老闆：為了留給熟客

生日大禮！挑戰20秒超商隨手抓　壽星衝糖果區...友笑翻：不識貨

示範同學+婁峻碩重現健身操　Lucy本尊現身淚訴曾遭埋怨

4姊妹淘租車出遊自撞隧道口　車全毀！23歲女駕駛搶救不治

狗界寒單爺？黃狗瘋玩鞭炮　鄰居想預約：開工過來旺旺

婁峻碩「絕不劈腿」：我很愛惜羽毛　穩定交往焦凡凡...不願留任何疙瘩

「洛威拿慢慢」遭送收容所暴瘦！　媽花半年改造...養成60KG胖毛孩

《全明星3》田依甯經紀人發聲！ IG被罵爆「努力被潑髒水很傷人」

臺高檢署《尋找正義》微電影　彰顯檢察官公益代表人形象

獨／手術害商場女強人失禁掛尿袋　台大醫院及名醫須賠98萬

桃市府才花千萬維修　「許厝港濕地」自行車道護欄又遭破壞

騎三輪車過斑馬線遭撞飛　女童搶救19天不治！無照瓦斯工下場曝

明金成生前健康曾出現兩大警訊　擔憂愛妻產後健康獨自承受壓力

妙齡女傳情歌《相思爬上心底》給人夫　正宮氣炸求償20萬結果曝

職棒簽賭大組頭兒遭綁勒贖6千萬　主嫌跨海遠端遙控逃14年下場曝

嘉義民雄火燒車僅剩骨架　駕駛全身90%以上3度灼傷

恐怖瞬間！桃園捷運綠線百噸吊車翻覆　吊臂高空墜落砸爛工程車

好友帶愛犬上門拜年　柴柴竟狠咬女友！正妹警載她看診

林立指點長打秘訣　馬傑森先求首轟出爐

明金成、小鬼「生前約定」成遺憾！　他哽咽不捨1年後同原因辭世

朱立倫提修法擋福食進校園　林楚茵：沒邏輯笑死倫

祖雄「女手抓18CM巨鵰照」瘋傳！　尺度超大被IG刪…回應道歉了

佳世達1月營收205億元、年增17%　創同期新高

小宇認有「自閉體質」愛躲起來　開工猛騎30公里：腿不是自己的

臺高檢署《尋找正義》微電影　彰顯檢察官公益代表人形象

8歲男童在圖書館偷塞自製書　意外成熱門借閱...館方：求續集

3月到太魯閣玩注意！最美峽谷吊橋「山月吊橋」暫時封閉1個月

智原、怡利電等個股　遭列當沖警示

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

社會熱門新聞

高中4閨蜜租車玩自撞　1人慘死

老兵兒子跨海爭遺產　前妻靠「關鍵10分鐘」致勝

女博士返台大解放偷腥　綠帽夫抓包鹹濕訊息

明金成驟逝　生前曾出現兩大警訊

獨／正妹購屋孝親成噩夢！前屋主、房仲騙很大

即／雲林暗夜大火吞民宅嚇壞鄰居

高雄女ATM存款失敗　排她後面的挨告侵占判無罪

美體小舖創辦人驟逝　獨子控醫美過失

泰山傢俱行大火燒光8000萬！老闆娘哭攤

未婚夫性侵胞妹！姊仍完婚「翻供護獸夫」

館長退貨糾紛告輸買家！30字回應神反轉

嚴德發之子扳倒中油最貪公務員　查扣2710萬破紀錄

2個月揪人妻大戰8次！　摩鐵實名制簡訊洩姦情

誘12歲少女簽性奴契約！狼師2天性侵6次

更多熱門

相關新聞

竹東軟橋司法保護據點助馨生取暖

竹東軟橋司法保護據點助馨生取暖

竹東軟橋司法保護據點提供者的馨生人許興爐，化憂傷為大愛，提供園藝工坊接待身心、法律需要協助的馨生人，讓馨生人有馨生聚會互助取暖的據點。

邢泰釗催生《更生保護工作指引》

邢泰釗催生《更生保護工作指引》

微電影約定花蓮取景拍攝　徐榛蔚入鏡踼球

微電影約定花蓮取景拍攝　徐榛蔚入鏡踼球

高檢署文化藝廊揭牌推展更生藝術

高檢署文化藝廊揭牌推展更生藝術

貝齒護苗照顧攜子入監子女

貝齒護苗照顧攜子入監子女

關鍵字：

臺高檢檢察長邢泰釗微電影尋找正義

讀者迴響

熱門新聞

知名導演明金成驟逝！　享年51歲

即／蘋果突宣布新功能！iPhone變身

明金成心肌梗塞驟逝　10大徵兆不可輕忽

明金成2段情重傷拖到47歲才婚

高中4閨蜜租車玩自撞　1人慘死

快訊／《華燈3》來了！確定3月18日開播

奧迪經理員購A7秒賣！爽賺價差下場曝

《華燈3》驚見男男床戰！謝欣穎躲桌下目睹淚崩

明金成27年前鬼門關搶回一命！

獨家／知名導演明金成昨夜驟逝　未滿月雙胞胎痛失父親

明金成驟逝　庹宗康、屈中恆急奔醫院

明金成驟逝　檢警相驗死因出爐

吳建豪認了F4心結「每個人都有嫉妒」：最後不是那麼開心

快訊／雙金影帝常楓初六「睡夢中離世」！

《華燈3》預告3大看點！郭雪芙慘遭下藥凌虐

更多

最夯影音

更多
囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！

囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！
歐告睡覺夢到「有人講笑話」　窩爸懷裡發出呵呵聲超可愛

歐告睡覺夢到「有人講笑話」　窩爸懷裡發出呵呵聲超可愛

雞蛋1斤70元遭批「發災難財」　雜貨店老闆：為了留給熟客

雞蛋1斤70元遭批「發災難財」　雜貨店老闆：為了留給熟客

生日大禮！挑戰20秒超商隨手抓　壽星衝糖果區...友笑翻：不識貨

生日大禮！挑戰20秒超商隨手抓　壽星衝糖果區...友笑翻：不識貨

示範同學+婁峻碩重現健身操　Lucy本尊現身淚訴曾遭埋怨

示範同學+婁峻碩重現健身操　Lucy本尊現身淚訴曾遭埋怨

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面