快訊／台中西屯驚傳墜樓　36歲男大廈11樓陽台墜下...當場死亡

▲台中市西屯區市政路上某大廈今日中午驚傳一名男子墜樓死亡。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市西屯區市政路一棟大廈今（29）日12時傳出墜樓死亡案，一名男子從11樓陽台墜落到一樓地面，當場死亡，警方在男子口袋中找到證件，確認該男為36歲陳男，目前已經現場封鎖。至於詳細死因，有待檢警聯繫家屬確認中。

據了解，該男在該棟大廈某間牙套公司上班，疑似有經濟問題。

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