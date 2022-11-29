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社會 社會焦點 保障人權

餵鴨吃海鮮飼料被刺傷　海洋弧菌侵蝕...男左臂截肢保命

▲王姓主婦右手被雕魚刺傷後感染海洋弧菌，出現紅腫痛症狀。（圖／衛福部南投醫院提供）

▲王姓主婦右手被鯛魚刺傷後感染海洋弧菌，出現紅腫痛症狀。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

80歲張姓老翁在整理海鮮飼料欲餵食鴨隻時，左手不慎被甲殼類刺傷，至地區醫院擦藥後未改善，反而更腫痛，被迫住院時左手臂組織已壞死，還蔓延至左後背，最後須截肢保命；60歲王姓主婦在魚市場購買鯛魚回家料理，右手指頭被刺出極小傷口，當晚即腫痛難耐，就醫後診斷為海洋弧菌引發壞死性筋膜炎，歷經住院清創、筋膜切開手術，搭配高壓氧治療才保住右手。

南投醫院整形外科醫師呂明暐指出，秋冬正值大啖營養美味海鮮的季節，不過民眾在接觸海洋生物時要留意：若吃進含有創傷弧菌且未煮熟的海鮮、被海中生物或被海邊礁石、尖銳物刺割傷，以及身上傷口接觸到海水等，都可能感染海洋弧菌，即滋長在海洋中的創傷弧菌（Vibrio vulnificus），且病程相當快速、短時間內可能發生嚴重的壞死性筋膜炎、敗血症或菌血症。

▲張翁被甲殼類海洋生物刺傷、感染海洋弧菌，在加護病房治療。（圖／衛福部南投醫院提供）

▲張翁被甲殼類海洋生物刺傷、感染海洋弧菌，在加護病房治療。（圖／衛福部南投醫院提供）

南投醫院整形外科醫師呂明暐解釋，壞死性筋膜炎是因細菌入侵皮下組織和筋膜所引起的急性壞死性軟組織感染，可能引發敗血症導致死亡；若感染海洋弧菌便是導致壞死性筋膜炎，患部可能出現腫脹變色、發熱及疼痛，症狀亦會快速擴散蔓延，並出現潰瘍、水泡，若未即時處置、持續往深層筋膜侵犯，恐需截肢來保命。

▲海鮮雖美味，但醫師提醒民眾接觸時應多留意。（圖／衛福部南投醫院提供）

▲海鮮雖美味，但醫師提醒民眾接觸時應多留意。（圖／衛福部南投醫院提供）

呂明暐表示，患者住院期間除給予抗生素治療外，會依患部狀況安排數次清創手術；儘管並非所有人接觸到創傷弧菌就會遭到嚴重感染，但呂明暐仍提醒，慢性肝病、癌症、糖尿病患者等免疫力不佳的高危險族群，應避免生食海鮮，料理時也應留意，若懷疑遭感染應儘速就醫，把握治療時機。

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