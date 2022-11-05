去墾丁玩「下面飄異味」！朋友問1句逼說真心話　妹子尷尬了

▲原PO私密處味道比較重。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者朱祖儀／綜合報導

每個人身上都有自己的味道。但一名女網友相當困擾，因為前陣子私密處感染，味道比較重、分泌物也增多，出去玩時都很擔心同行友人會聞到。結果最尷尬的是，一群人玩真心話大冒險時，竟有人直接問說她身上為何會有味道，讓她當場尷尬不已。不少網友看到後，紛紛怒批「這朋友真沒禮貌」。

原PO在「Dcard」發文表示，她私密處的分泌物一直都很多，先前也有去看過醫生，但因為覺得不算嚴重，所以沒有特別保養。未料近日和朋友一起去墾丁玩卻出糗了，因為前陣子天氣熱時下體感染，還沒有康復又有點復發，因此在那段時間味道比較重、私密物也變多，都不確定身邊的人有沒有聞到，玩得很戰戰兢兢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

結果大家在玩真心話大冒險時，其中一個人竟對原PO提問「為什麼你身上一直有個味道？」讓她當場大冒汗，心中相當焦急，「到底為什麼要直接問啦嗚嗚嗚嗚，我到底要怎麼回答」，所幸最後順利矇混過去。可是到了晚上，好朋友就跑來提醒，「記得日常保養且要用對清潔」，否則很容易反覆發作，也讓她很崩潰。

▲朋友提問讓原PO很尷尬。（示意圖／記者李佳蓉攝）

原PO表示，經過這次的經驗，驚覺保養私密處不能偷懶，否則真的會很尷尬。她也說自己未來也會勤勞一點，雖然不奢求味道馬上消失，但至少不會這麼尷尬了，並以她的親身經歷勸告眾人，要一起留意身上的味道。

不少網友看到後紛紛表示，「直接問出來也太失禮了吧，早睡一點不要熬夜會改善很多哦」、「好尷尬…隔著手機螢幕都能感受到尷尬」、「天啊，你朋友也太失禮了吧…幹嘛說出來啊」、「這個朋友可以不要交了，好沒禮貌喔」，也有人建議，「有針對私密處的益生菌，吃蔓越莓是沒用的喔，我以前也是常常感染 吃益生菌後改善很多」、「如果嚴重建議先去看醫生，有時候吃西藥好的比較快，再來就是好好保養」。