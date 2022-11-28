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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

誰接棒民進黨主席？　綠委點名4人選「賴清德也是可能選項」

▲▼民進黨新北市長候選人林佳龍、總統蔡英文、副總統賴清德。（圖／記者杜冠霖攝）

▲副總統賴清德被視為問鼎總統有力人選。（資料照／記者杜冠霖攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨2022九合一選舉大敗，總統蔡英文宣布辭去黨主席職務，據了解，周三中常會將共推代理主席人選，處理嘉義市長選舉、立委補選提名，各派系有共識推舉高雄市長陳其邁。綠營人士指出，重點是之後改選黨主席，攸關2024總統大選佈局，牽一髮動全身；民進黨立委許智傑27日受訪直接點名，包括屏東縣長潘孟安、交通部前部長林佳龍、前主席卓榮泰都不錯，甚至副總統賴清德直接擔任也是可能選項之一。

許智傑今天受訪時直言，希望未來黨主席可廣納各派系新生代，打造新的民進黨團隊，同時也能可以配合總統蔡英文、府院黨，例如潘孟安、林佳龍、卓榮泰都是不錯的人選，甚至賴清德直接擔任黨主席也是可能的選項之一。

許智傑表示，賴清德是溫柔堅定的標竿，做事情並不是很強勢，但會堅持他的原則與底線，在面對廣大的民眾，他會堅守他的價值，但在溝通過程，遇到不同意見的民眾意見，會尊重所有人的意見，並用柔性的方式去溝通，顯見他的柔性溝通能力其實很好，而且他的堅持與價值理念，也是讓民眾可以認同、有所適從的。

許智傑並指，代理主席只是過渡時期，最後還是要選出一個正式的主席，建議不一定要黨內廝殺，而是協調出來的，協調出個各派系都能接受的人選，黨主席要盡早定案，才能在未來2024總統大選、立委選舉的勝選做準備。

至於適合的人選，許智傑說，建議賴清德團隊要有人出來考量，目前來看賴在中南部及全國的聲望都比較高，希望由賴團隊出面協調，將主席之事盡快定調，才能全心全力來拚2024選舉，以及針對民進黨還做的不夠的地方進行改善。

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