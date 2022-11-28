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立委補選完成羅淑蕾「畢生餘願」？　蔣萬安淡回：黨中央會有規劃

記者袁茵／台北報導

2022九合一大選落幕，台北市長首都之戰由國民黨蔣萬安獲勝，隨後緊接著是2023年1月8日的中山、北松山立委補選，前國民黨立委羅淑蕾27日表態，若國民黨願意徵召將「義不容辭」，畢生餘願就是再擔任立委。對此，蔣萬安28日淡回，相信黨中央會有最妥適的安排與規劃。

▲▼國民黨台北市長當選人蔣萬安「無限台北 感謝無限」謝票車隊掃街持續進行，車隊穿行大街小巷間感謝台北市民的支持。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨台北市長當選人蔣萬安「無限台北 感謝無限」謝票車隊掃街持續進行，車隊穿行大街小巷間感謝台北市民的支持。（圖／記者湯興漢攝，以下皆同）

中選會日前已宣布，將在2023年1月8日舉辦台北市第三選舉區（中山、北松山）立委補選，並於11月28日起開放登記；外界紛紛開始點名，國民黨包括2名強力女將、台北市議員王鴻薇與徐巧芯，以及此次未參選的台北市議員王浩，羅淑蕾27日也表態「義不容辭」；民進黨則有之前「雙帥對決」失敗的前民進黨台北市黨部主委吳怡農，及已表態參選的台北市議員阮昭雄。

蔣萬安28日持續進行謝票車掃，會前在市民基地接受媒體訪問。針對立委補選，媒體詢問蔣萬安，羅淑蕾喊話若黨願意徵召，將義不容辭，內心有沒有屬意的接班人？蔣萬安表示，相信黨中央會有最妥適的安排跟規劃，一旦人選確定之後，就團結一致，全力支持為國民黨守住這非常重要的一席。

羅淑蕾曾是北市第三選區選出的立委，但2015年時初入政壇蔣萬安挑戰羅淑蕾 ，兩人在黨內初選中廝殺激烈，最後蔣萬安勝出，代表國民黨參選，最後也贏得選戰。7年後蔣萬安因為參選北市長，宣布辭去立委職務，這席立委遺缺，勢必將成為藍綠兵家必爭之地。   

▲▼國民黨台北市長當選人蔣萬安「無限台北 感謝無限」謝票車隊掃街持續進行，車隊穿行大街小巷間感謝台北市民的支持。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼國民黨台北市長當選人蔣萬安「無限台北 感謝無限」謝票車隊掃街持續進行，車隊穿行大街小巷間感謝台北市民的支持。（圖／記者湯興漢攝）

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