俄軍準備發動新一波攻擊　烏檢察總長：襲擊能源設施是種族滅絕

▲烏克蘭迄今仍持續遭受攻擊。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

俄烏戰爭迄今仍未停歇，烏克蘭檢察總長柯斯汀（Andriy Kostin）接受BBC採訪時表示，俄羅斯軍隊針對烏克蘭能源基礎設施的攻擊，相當於種族滅絕，目的在於迫使基輔當局投降。總統澤倫斯基說，烏克蘭必須準備好應對來自俄軍的新一波攻擊。

烏克蘭首都目前已經開始降雪，氣溫落在零度左右，但在俄羅斯持續發動攻勢之下，烏克蘭各地數百萬人將在嚴寒天氣中面臨斷電的狀況。當局正努力搶修中，但澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）指出，如今除了基輔之外，還有14個地區處於用電限制的狀態。

澤倫斯基透過夜間談話影片指出，目前已瞭解到恐怖分子正在籌劃新一波攻擊，未來一周的狀況可能會與過去這周一樣艱難，「只要他們還有飛彈就不會停手」，國軍正做好準備、整個國家都在準備。

烏克蘭檢察總長柯斯汀認為，俄軍針對烏克蘭能源基礎設施的攻擊行動，相當於種族滅絕。種族滅絕一詞指的是消滅一群人的行為，依據聯合國給予的定義，種族滅絕涉及企圖全面或部分消滅一個國家、民族、種族或宗教團體，可能的行為包括殺害或對其成員造成嚴重傷害，或是強行將團體孩童轉移至其他地方。

此外，柯斯汀也說，俄軍除了襲擊能源電網，還有1.1萬名烏克蘭孩童被強行驅逐至俄羅斯，目前辦公室正調查超過4.9萬起戰爭罪及侵略罪案件。不過俄羅斯否認對烏克蘭進行種族滅絕。