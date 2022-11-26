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普丁和俄軍媽開母姊會！稱感同身受喪子之痛遭嗆：有種找真媽媽來

▲▼普丁25日接見了17名參與烏克蘭戰爭士兵的母親，並與她們進行了2小時的對話。（圖／路透）

▲普丁25日接見了17名參與烏克蘭戰爭士兵的母親，並與她們進行了2小時的對話，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

俄羅斯總統普丁在當地25日接見了17名俄軍戰士的母親，聲稱自己與那些失去兒子的母親「感同身受」，還叮囑媽媽們不要相信與入侵烏克蘭相關的「謊言」，似乎想藉此安撫民心。不過，有民間團體認為，這次與會的人士都是克里姆林宮精心挑選的人，指責政府應該接見一些「真正的母親」。

▲▼普丁25日接見了17名參與烏克蘭戰爭士兵的母親，並與她們進行了2小時的對話。（圖／路透）

綜合路透社等外媒報導，自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，美方統計顯示，俄羅斯已派遣數十萬人到前線作戰，其中更有數萬名俄羅斯士兵死亡。在俄羅斯即將於27日迎來母親節之際，普丁11月25日在他位於莫斯科郊外的官邸會見了17名參與「特別軍事行動」士兵的母親，並與他們進行了2個小時的談話。

從現場畫面可見，這群媽媽和普丁一起圍坐在放滿了茶和蛋糕的長桌旁。普丁表示，他和國家領導層對媽媽們失去兒子的痛苦感同身受，也明白這種痛無法被彌補，「對於兒子身處戰區的母親們，今年的母親節將充滿焦慮和擔憂，但我感謝你們兒子對『新俄羅斯』的貢獻，也不後悔發動特殊軍事行動」。

▲▼普丁25日接見了17名參與烏克蘭戰爭士兵的母親，並與她們進行了2小時的對話。（圖／路透）

普丁也在會談中勸告媽媽們不要相信電視或網上有關烏克蘭衝突的新聞，因為這些消息充滿了「謊言與假新聞」，而他也經常打電話給士兵們，因為這些人是他眼中的英雄。這群母親趁機向普丁反映前線缺乏良好的衣物，也需要更好的軍備，最後還對普丁的領導表示感謝，相信自己的兒子沒有白白犧牲。

報導稱，這是普丁自開戰以來首次與前線士兵的媽媽見面，認為普丁想藉此安撫民心，而且他在發言時呼吸沉重，經常清嗓子，似乎想表現自己情緒激動的一面。不過「俄國母親和妻子委員會」發現，這些母親多數是親克宮運動的成員，認為與會人士是政府精心挑選過的，「他們不該將本會排除在外，這些媽媽們反映的都是一些無關緊要的小問題，普丁應該接見一些『真正的母親』」。

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