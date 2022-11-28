烏克蘭每天發射7000枚砲彈！北約軍援吃緊　20國庫存快耗盡

▲烏克蘭每天發射7000枚砲彈，遠超過阿富汗戰爭時期的用量。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

烏俄戰爭已持續超過9個月，雙方皆以自二戰以來從未見過的速度消耗彈藥，北約（NATO）官員表示，烏克蘭今年夏天在頓巴斯地區每天要消耗7000發砲彈，遠超過阿富汗戰爭時期的用量，在北約30個成員國中，有20國的武器儲備已幾乎耗盡。

根據《紐約時報》報導，北約官員指出，保持軍火庫充裕已成為烏俄戰爭的重要戰線，因為雙方消耗砲彈的數量實在太過驚人，北約部隊在阿富汗戰爭中，每天平均發射300發砲彈，而烏克蘭每天可使用數千發。歐洲對外關係委員會（European Council on Foreign Relations）國防專家格蘭德（Camille Grand）表示，「烏克蘭一天的使用量相當於阿富汗一個月的用量，甚至是更長的時間。」

▲北約到目前為止已向烏克蘭提供了約400億美元的武器裝備。（圖／達志影像／美聯社）



北約匿名高官表示，今年夏天烏克蘭軍隊在頓巴斯地區，每天使用6000至7000發子彈，俄羅斯則是4萬到5萬發；相較之下，美國每天僅能生產1.5萬發子彈。

北約到目前為止已向烏克蘭提供了約400億美元的武器裝備，相當於法國的年度國防預算，另一名北約官員說，在北約30個國家中，有20個國家已幾乎耗盡武器儲備，而剩下的10個大國仍可繼續提供，尤其是特別大的盟友，包含法國、德國、義大利與荷蘭。

美國官員堅認，他們還有足夠的武器能繼續提供給烏克蘭，同時捍衛美國在其他地區的利益。與此同時，華府也在武器供應上考慮更舊更便宜的替代方案，例如提供「拖式反坦克飛彈」（TOW）而非標槍（Javelin）反戰車武器；美方也敦促烏克蘭提高使用武器的效率，例如不要用價值15萬美元的導彈射擊2萬美元的無人機。

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