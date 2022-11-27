快訊／邱顯智、王婉諭宣布辭去決策委員　砲轟時代力量黨中央

記者黃君瀚／綜合報導

時代力量九合一選戰中在全台灣僅斬獲6個議員席次，相比2018年倒退10席，立委邱顯智與王婉諭今（27）日中午不約而同在臉書發文，雙雙宣布辭去時力決策委員職務，邱更炮打黨中央，「選舉過程中，黨中央不僅無法提供候選人基本的奧援，對於捍衛政黨的品牌定位，更是毫無作為。」

邱顯智指出，當媒體報導時代力量有人與民眾黨居中協調，達成新竹市長不提名讓高虹安參選，他以新竹市黨部主委的身分出面駁斥，卻不見黨主席任何反應；高虹安涉入貪污詐領助理費案件，他撰文痛批，以打貪揭弊為目標的黨中央卻未置一詞；選前最後關頭，時力指標人物黃國昌站台民眾黨支持的黃珊珊，黨中央也沒有做出任何有效回應。

邱顯智認為，全台僅選上六席議員，非常對不起長期支持時代力量的選民，而現任議員沒辦法連任、優秀的年輕人無法順利當選，這是台灣社會給時力的重大警訊，「身為時代力量的決策委員，我認為決策圈要負起最大責任。」

王婉諭也提及，時代力量現有的決策會議已經失去功能，幾次重大事件黨中央都選擇低度回應，甚至不回應。當陳柏惟被罷免的時候，她試圖找出發言的空間卻被全面檢討；而黨內聲量最大的黃國昌和台北黨部的候選人表態支持黃珊珊，黨中央卻以非黨的立場敷衍帶過。

邱顯智在臉書宣布，即日起辭去決策委員，盼決策委員會儘速總辭改選，準備2024的存亡之戰。隨後王婉諭亦宣布請辭決策委員擔起政治責任，「希望能喚起黨內深刻反省的動能，希望能思考我們要將時代力量帶到怎麼樣的未來？」