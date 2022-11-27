他狂罵買彩券浪費錢！結果「人生首張」就中獎　直接抱走467萬

▲美國男子強森第一次買威力球就中獎抱走逾460萬元。（示意圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

美國一名男子一直都認為買彩券是非常浪費錢的一件事，所以從來沒買過，但上一期美國威力球累積頭獎彩金高達20億美元，他才終於在朋友的慫恿之下，買下人生第一張彩券，沒想到竟中了大獎，直接抱回15萬美元（約台幣467萬元）的獎金。

TOP STORY: Man wins $150,000 on his first Virginia Lottery ticket https://t.co/QlLRf2hbkW — 8News WRIC Richmond (@8NEWS) November 22, 2022

住在維吉尼亞州漢普頓（Hampton）的男子強森（Danny Johnson）過去一直認為．購買彩券就是一件浪費錢跟生命的事情，但隨著威力球（Powerball）在11月創下20.4億美元（約台幣651億元）的高額頭彩獎金，他才終於買下人生第一張彩券。

最後當期開獎號碼為28、45、53、56和69，而威力球號碼為20，強森搞不清楚對獎方法，就拿著彩券去找販售人員，「我發現我簽的幾個號碼跟上面的一樣，但我不知道這是中了多少錢，因為我沒有玩過。」

結果，強森對中了前5個號碼中的4個和威力球號碼，這樣的中獎金額為5萬美元（約台幣156萬元），但他下注時多花了1美元玩加倍遊戲，所以他總共可抱回15萬美元。

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