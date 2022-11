他狂罵買彩券浪費錢！結果「人生首張」就中獎　直接抱走467萬

▲美國男子強森第一次買威力球就中獎抱走逾460萬元。(示意圖/路透社)



記者張方瑀/綜合報導

美國一名男子一直都認為買彩券是非常浪費錢的一件事,所以從來沒買過,但上一期美國威力球累積頭獎彩金高達20億美元,他才終於在朋友的慫恿之下,買下人生第一張彩券,沒想到竟中了大獎,直接抱回15萬美元(約台幣467萬元)的獎金。

TOP STORY: Man wins $150,000 on his first Virginia Lottery ticket https://t.co/QlLRf2hbkW