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彭博：國民黨大勝「朱侯」有望角逐總統　北京滿意結果可能釋善意

▲▼新北市長交接典禮，卸任市長朱立倫與新任新北市長侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨黨主席朱立倫（左）與新北市長侯友宜（右）被視為國民黨角逐下屆總統人選。（圖／記者林敬旻攝）

記者張方瑀／綜合報導

被視為「台版期中選舉」的九合一大選落幕，台灣一夕之間綠地變藍天，而國民黨籍的蔣萬安以57萬高票狠甩對手，順利當選台北市長。外媒分析指出，這次大選可視為國民黨的重大勝利，現任主席朱立倫、新北市長侯友宜都有機會角逐下任總統，而國民黨拿下4都首長的結果，可能也會讓北京當局感到相當滿意，對台灣釋出更多善意。

本次九合一大選結果出爐，國民黨在21個縣市中贏得13個，民進黨僅拿下南部5個縣市，是1986年創黨以來最慘的一次，也讓總統蔡英文辭去黨主席職務以示負責。《彭博》指出，這次選舉結果將受到中美雙方的密切關注，因為自民進黨掌權以來，北京當局就加大了對台灣的外交和軍事壓力。

▲▼台北市長當選人蔣萬安車掃謝票。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長當選人蔣萬安27日車掃謝票。（圖／記者李毓康攝）

華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）全球中國中心客座研究員莊宛樺（Jessica Drun）認為，「北京當局可能會對這次大選結果感到相當放心，可能會在經濟鼓勵方面，向國民黨釋出善意。」

根據《彭博》報導，民進黨在地方選舉中慘敗，而現在距離下一屆總統大選僅剩一年多的時間，蔣介石的曾孫、現年43歲的蔣萬安當選台北市長，成為台北市有史以來最年輕的市長；這個職位被視作走向總統大位的跳板。

台大政治系教授張登及向《彭博》表示，這次的選舉結果對國民黨來說也是一大勝利，而如此強勁的表現，有機會讓朱立倫或侯友宜在下一任的總統大選中獲勝。

中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛（Arthur Wang）指出，由於國民黨在這次選舉表現亮眼，身為黨主席的朱立倫有資格角逐總統大位，而侯友宜則是長期以來最被看好的候選人，究竟誰會脫穎而出還有待觀察。

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