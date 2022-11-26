北檢強調「依法偵辦助理費案」！高虹安：會持續面對

▲新竹市長民眾黨高虹安勝選。（圖／記者陳凱力攝）

記者閔文昱／綜合報導

2022九合一大選新竹市長結果出爐，民眾黨候選人高虹安以空降之姿打破藍綠、宣布勝選，不過她日前才遭爆料詐領立委助理費，利用在永齡基金會年薪600萬元的男友李忠庭當人頭助理，申報公費補助，涉嫌《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物等罪。對此，台北地檢署表示，案件偵辦一切依法辦理。

根據「中央選舉委員會」資料顯示，高虹安拿到9萬8121票，以45.02%的得票率，順利當選。針對助理費爭議恐遭民進黨秋後算賬，高虹安直言並不擔心，會努力提供相關證據，先前她也到北機站來提供證據，選後也會持續面對，主動跟檢調配合。

有民眾日前向調查局檢舉，李忠庭很少進出高虹安的立委辦公室，也沒有進行立法院辦公室的實質工作，而高虹安2020年到2021年用李忠庭名義申請的公費助理補助款，都沒有用在立委公務上，檢舉人進一步質疑，李忠庭與高虹安金錢往來密切，近期新竹市長選舉，高虹安地方事務與辦公室資金都要由李忠庭掌管，形同是高虹安的實質大掌櫃。

調查局北機站獲報後，持續進行相關蒐證，高虹安也在7日下午由律師陪同下到北機站遞交證據，強調辦公室的助理領取薪資、加班費都是合法合規，且有實質工作內容。目前調查局北機站已報請台北地檢署指揮偵辦，正式分「他字案」，將進一步釐清案件事實。

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