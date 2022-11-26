快訊／民進黨大敗　蔡英文宣布即刻請辭黨主席

記者呂晏慈／台北報導

九合一選舉結果陸續出爐，民進黨不僅在指標縣市台北市吞敗，尋求連任的基隆市、桃園市、新竹市全滅，僅選情穩定的南部4縣市嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣，以及泛藍分裂的澎湖縣勝選，執政版圖「4＋1」退回北港溪以南，綠營大敗。總統蔡英文26日晚間在中央黨部發表談話，宣布即刻請辭民進黨主席一職，對地方選舉的結果負起完全責任。

▲蔡英文宣布請辭黨主席職務。（圖／記者李毓康攝，下圖同）

蔡英文今天晚間由民進黨秘書長林錫耀陪同舉行「2022年地方選舉結果」記者會，她說，選舉結果不如預期，身為執政黨主席，非常感謝全黨團結努力，她必須承擔所有責任，即刻請辭黨主席一職。

蔡英文表示，中央執政很努力，面對選舉結果，民進黨有很多要深刻檢討的地方，「我們沒有突破現有地方政治結構，顯示我們跟人民期待有不小差距，在地方深耕、人才養成也不足，也沒讓人民再次感動」，民進黨體認執政須更虛心以對。

蔡英文說，此次選舉，所有候選人都拚盡全力，展現最大熱忱，支持者也都全力支持候選人與18歲公民權，更看到要交棒、表現傑出的縣市長，極盡努力協助接棒同志。在民意面前，政黨、政治人物都是渺小的，民進黨會深刻檢討，人民期待越高，就要做得更好。

針對選舉結果，民進黨基隆市長候選人蔡適應、台北市長候選人陳時中、新竹市長候選人沈慧虹、桃園市長候選人鄭運鵬稍早已宣布敗選，而澎湖縣長候選人陳光復則自行宣布當選。