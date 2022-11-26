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搞錯投票規則！他傻友人1舉動「選票秒作廢」　網崩潰：全家都錯

▲▼九合一大選 開票 投票所 計票。（圖／記者屠惠剛攝）

▲2022九合一大選26日投開票。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者謝欣辰／綜合報導

2022年九合一大選26日投開票，根據中選會統計，截至晚間22時為止，全台縣市議員選舉中，無效票數最高的為台北市第6選區，共7,571張。就有網友在《Dcard》發文表示，一堆人不知道「議員只能投一個」，讓選票秒變成廢票，沒想到釣出一堆人崩潰「全家都投錯了」。

原PO一開頭就直呼，「切記！議員只能投一個」，並表示自己身邊一堆友人一張選票卻投了兩個，「甚至還有蓋兩個以上的」，讓他相當傻眼，一個選區可能有10幾個議員候選人，竟然就讓大家誤以為「可以選很多個」，蓋了一堆章，導致有效票變成無效票。

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原PO繼續補充，不只議員，「每張選票都只能蓋一個章」，像縣市長、里長、公投等，照理無論票中選項有幾個，都只能蓋一次章，「而且千萬不能用私章」，原PO最後也無奈，好多人特地回家投票，卻都變成廢票了。

貼文一出，沒想到竟釣出一堆苦主崩潰，「我是白痴⋯我選了兩個，回家跟我媽講，發現她也投了兩個」，「以後可不可以在票上面註明應該要投幾個，拯救像我一樣的智障選民」，「我媽也蓋了兩個，還很開心跟我說，他選了兩個覺得有緣的人」，「傻眼了，我全家都投錯」。

也有另一部分網友認為這是基本常識，「學校班長是可以選兩個嗎？當然每張票只能選一個啊」，「我是首投族，雖然真的有猶豫能選幾個，後來想想反正只投一個絕對不會變廢票」，「全家投錯的也太誇張，難怪每次選舉無效票都那麼多」引發討論。

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