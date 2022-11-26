不斷更新／金門縣長楊鎮浯「自行宣布敗選」　澎湖也可能「前任擊敗現任」

▲楊鎮浯、陳福海在政見發表會現場互相較勁。（資料圖／記者林名揚翻攝）

記者蔡儀潔、蔡紹堅／綜合報導

2022九合一大選於今（26）日下午4時準時開票，離島方面選情膠著，其中，金門、澎湖都出現前任縣長挑戰現任，並可能「復仇成功」的情形。

18:35

金門方面，現任縣長楊鎮浯已經在臉書上自行宣布敗選。根據統計，無黨籍的前縣長陳福海為2萬1362票，國民黨籍現任縣長楊鎮浯為1萬8187票。

18:00

金門方面，無黨籍前縣長陳福海為8769票，微幅領先國民黨籍現任縣長楊鎮浯的8486票。

澎湖方面，民進黨籍的前縣長陳光復為1萬3777票，國民黨籍的現任縣長賴峰偉為1萬2516票，票數差距僅有一千多票。

▼陳光復、賴峰偉。（圖／翻攝自賴峰偉、陳光復臉書）



17:51

國民黨籍連江縣長候選人王忠銘11月26日晚間自行宣布當選第八屆連江縣長。據王忠銘競選總部統計，截至下午5時51分，王忠銘的得票數達4290票。

金門方面，陳福海現年59歲，國立高雄大學高階管理碩士，曾任金湖鎮民代表、縣議員、第七屆立法委員、第六屆金門縣縣長的職務。2014年成為金門首位無黨籍縣長，任內頗有一些大破大立的作為，但也因此對上地方傳統、保守階層和勢力，最終在金酒東北試釀案的激盪下，連任之路遭到淹沒消失，2018年以801票的差距敗給楊鎮浯。

正確選舉結果，以選舉委員會公告為準。