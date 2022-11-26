快訊／高虹安破5萬啦！　狠甩沈慧虹1萬多票

▲新竹市長之戰。（圖／翻攝自Facebook／沈慧虹、高虹安）

記者周亭瑋／綜合報導

今九合一大選下午4時準時開票，這次共有6位候選人角逐新竹市長，民眾黨、國民黨、民進黨分別派出高虹安、林耕仁、沈慧虹，另外還有龔偉綸、黃源甫、李驥羣。

高虹安下午5時26分，率先破5萬票，沈慧虹3萬8千多票苦追，林耕仁則不斷被拉開差距。

新竹市長選舉人數日前出爐，共有35萬758人，相較4年前，還多出1萬2435人，至於從三大行政區來看，東區選舉人數有16萬4026人，等於是近半選票都在這，接著依序是北區12萬2034人、香山區6萬4698人。

．最終票數以中選會公布為準。

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