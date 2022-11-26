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2代空姐PK！高雄鎮港市議員「17搶8」　開票結果出爐　

▲鎮港選區出現復興航空兩代空姐PK。（合成圖／翻攝自陳麗娜粉專、黃敬雅競選團隊提供）

▲鎮港選區出現復興航空兩代空姐PK。（合成圖／翻攝自陳麗娜粉專、黃敬雅競選團隊提供）

記者許宥孺／高雄報導

九合一大選落幕，高雄第十選區(前鎮、小港區)共計17人登記參選，爭搶8席。稍早投票結果出爐，國民黨高雄市議員陳麗娜、民進黨的陳致中均成功連任。

鎮港區上屆有17人登記參戰，爭搶8席；這一屆鎮港區仍維持8席議員，也是17人登記參選，其中有7名女性參選人要爭搶2席婦女保障名額。

▲▼前總統陳水扁陪同兒子陳致中車掃。（圖／翻攝陳致中臉書）

▲前總統陳水扁陪同兒子陳致中車掃，陳獲該選區最高票，狂掃1萬8545票。（圖／翻攝陳致中臉書）

前鎮、小港區現任8名議員分別是國民黨陳麗娜、曾麗燕、蔡武宏，民進黨陳致中、鄭光峰、林宛蓉，無黨團結聯盟李順進以及台灣團結聯盟吳銘賜。其中，除了五連霸民進黨議員林宛蓉宣布不再參選，交棒給同黨新人黃彥毓外，現任市議員均尋求連任。

稍早開票結果出爐，現任7名市議員陳麗娜、蔡麗燕、陳致中、鄭光峰、李順進、吳銘賜均成功連任，而林宛蓉也順利完成交棒任務，新人黃彥毓獲1萬826票當選，得票率6.73%。

▲▼邁盟成員林慧欣、陳慶鴻、黃偵琳、湯詠瑜、蘇致榮、黃彥毓、洪村銘前往民進黨高雄市黨部領表登記參選。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲綠營新人黃彥毓（右）過關。（圖／ETtoday資料照）

事實上，這次鎮港區選戰頗有亮點，陳麗娜與台灣基進的黃敬雅，過去都在復興航空擔任空姐，直接上演兩代空姐大PK，不過此次黃敬雅參選失利，僅獲7634票，得票率排該選區第10名，未能搶進當選名單。

【高雄第十選區開票結果如下】

1號 　顏坤泉(男，左翼聯盟)　　　　　　
2號　 朱挺玗(女，無)　　　　　　　　　
3號 　鄭光峰(男，民主進步黨)　　　　　現任，當選
4號　 黃雍琇(女，民主進步黨)　　　　　現任，當選
5號 　陳致中(男，民主進步黨)　　　　　現任，當選
6號　 余宗熹(男，無)　　　　　　　　　
7號　 曾麗燕(女，中國國民黨)　　　　　現任，當選
8號　 于仙玲(女，小民參政歐巴桑聯盟)　
9號 　黃敬雅(女，台灣基進)　　　　　　
10號　黃彥毓(男，民主進步黨)　　　　　　　　當選
11號　吳銘賜(男，台灣團結聯盟)　　　　現任，當選
12號　蔡武宏(男，中國國民黨)　　　　　
13號　湯茹婷(女，時代力量)　　　　　　
14號　陳麗娜(女，中國國民黨)　　　　　現任，當選
15號　陳識明(男，中國國民黨)　　　　　
16號　李順進(男，無黨團結聯盟)　　　　現任，當選
17號　蔡媽福(男，宗教聯盟)　　　　　　

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