分析／「仇恨值」發酵！綠營創黨以來史上最慘　版圖退回北港溪以南

▲蔡英文選前在凱道造勢晚會強力輔選黨籍候選人。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

九合一選舉結果出爐，儘管民進黨在選前樂觀評估「7Plus」目標，然而除了指標縣市台北市未能勝選外，尋求連任的基隆市、桃園市、新竹市全敗，僅選情穩定的南部4縣市嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣，以及泛藍分裂的澎湖縣勝選，執政版圖退回北港溪以南，綠營迎來比2018年「韓流」海嘯衝擊下，以及1989年還有6席縣市首長更慘，創下創黨以來最慘紀錄。

▲民進黨原樂觀評估陳時中選情，黃金周舉辦大遊行。（資料照／記者林敬旻攝）

回顧本次選舉過程，民進黨原先樂觀看待台北市選情，評估在藍綠白「三咖督」的局面下，候選人陳時中只要撐出40％支持度，加上藍白票源分散，將是24年來最有機會勝選的一場選舉；然而，9月底資深媒體人周玉蔻猛打國民黨候選人蔣萬安身世之謎，又扯出其父蔣孝嚴陳年緋聞，藍營操作「票投陳時中，支持周玉蔻」發酵，讓陳時中原本領先的選情一夕翻盤，加上藍白陣營攻擊防疫、疫苗採購「仇恨值」，差距逐漸擴大，儘管綠營出動黨內天王拉抬陳選情，頻頻訴求正面選戰，仍難挺過對手夾殺，陳中箭落馬，無緣台北市長大位。

▲鄭運鵬提出「桃園大進化」訴求，爭取民眾支持。（資料照／民進黨提供）

同樣被視為關鍵指標縣市的桃園市方面，桃園市長鄭文燦原本屬意由新竹市前市長林智堅力拚接棒，然而今年7月爆發「論文門」抄襲爭議，包括台灣大學、中華大學火速撤銷林的碩士學位，林黯然退選，改派立委鄭運鵬上場。鄭運鵬參選3個多月期間，綠營積極訴求延續鄭文燦五星執政，以及立院「幹事長連線」，選前更宣布台積電1奈米廠落腳桃園龍潭科學園區的利多消息，但仍無法擊敗國民黨提名的候選人張善政，桃園綠地變藍天。

▲陳時中選前南下陪同沈慧虹車隊掃街。（資料照／陳時中競總提供）

此外，今年因為三咖督引發高度關注的新竹市長選戰，林智堅力薦由擁有市政經驗的原副市長沈慧虹接棒，但卻在7月發生新竹棒球場啟用爭議，多名職棒球員因場地問題傷退，加上林智堅「論文門」風暴共伴效應，沈從被提名之初即受到嚴峻考驗。直至選前民眾黨候選人高虹安遭國民黨對手林耕仁「核彈級爆料」重傷選情，除了論文侵權爭議外，還爆出助理費案疑雲，沈的支持度隨之上升，不過，高最終仍挾高人氣及部分藍軍組織盤出線，成為首位民眾黨籍的縣市首長。

至於基隆市長選舉方面，立委蔡適應喊出接棒基隆市長林右昌訴求，黨內天王紛紛前往基隆輔選拉抬人氣，面對擁有堅強組織實力的國民黨對手謝國樑，選前一個月頻頻質疑謝動用二信系統為其助選，選情在最後關頭仍然膠著難分，最終謝國樑勝出，民進黨在北台灣大敗，潰不成軍。

▲蔡適應爭取接棒林右昌飲恨。（資料照／記者林敬旻攝）