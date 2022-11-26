　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析／「仇恨值」發酵！綠營創黨以來史上最慘　版圖退回北港溪以南

▲民進黨凱道造勢晚會，總統蔡英文發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲蔡英文選前在凱道造勢晚會強力輔選黨籍候選人。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

九合一選舉結果出爐，儘管民進黨在選前樂觀評估「7Plus」目標，然而除了指標縣市台北市未能勝選外，尋求連任的基隆市、桃園市、新竹市全敗，僅選情穩定的南部4縣市嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣，以及泛藍分裂的澎湖縣勝選，執政版圖退回北港溪以南，綠營迎來比2018年「韓流」海嘯衝擊下，以及1989年還有6席縣市首長更慘，創下創黨以來最慘紀錄。

▲陳時中《疼惜台北，為愛而走》大遊行。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨原樂觀評估陳時中選情，黃金周舉辦大遊行。（資料照／記者林敬旻攝）

回顧本次選舉過程，民進黨原先樂觀看待台北市選情，評估在藍綠白「三咖督」的局面下，候選人陳時中只要撐出40％支持度，加上藍白票源分散，將是24年來最有機會勝選的一場選舉；然而，9月底資深媒體人周玉蔻猛打國民黨候選人蔣萬安身世之謎，又扯出其父蔣孝嚴陳年緋聞，藍營操作「票投陳時中，支持周玉蔻」發酵，讓陳時中原本領先的選情一夕翻盤，加上藍白陣營攻擊防疫、疫苗採購「仇恨值」，差距逐漸擴大，儘管綠營出動黨內天王拉抬陳選情，頻頻訴求正面選戰，仍難挺過對手夾殺，陳中箭落馬，無緣台北市長大位。

▲▼民主進步黨主席暨總統蔡英文今（10）日晚間，前往桃園市觀音區，出席「進步不回頭－團結勝選晚會　大園、觀音、新屋聯合後援會成立大會」，為3號桃園市長候選人鄭運鵬站台。（圖／民進黨提供，下圖同）

▲鄭運鵬提出「桃園大進化」訴求，爭取民眾支持。（資料照／民進黨提供）

同樣被視為關鍵指標縣市的桃園市方面，桃園市長鄭文燦原本屬意由新竹市前市長林智堅力拚接棒，然而今年7月爆發「論文門」抄襲爭議，包括台灣大學、中華大學火速撤銷林的碩士學位，林黯然退選，改派立委鄭運鵬上場。鄭運鵬參選3個多月期間，綠營積極訴求延續鄭文燦五星執政，以及立院「幹事長連線」，選前更宣布台積電1奈米廠落腳桃園龍潭科學園區的利多消息，但仍無法擊敗國民黨提名的候選人張善政，桃園綠地變藍天。

▲▼陳時中前往新竹輔選沈慧虹。（圖／陳時中競總提供ㄝ下圖同）

▲陳時中選前南下陪同沈慧虹車隊掃街。（資料照／陳時中競總提供）

此外，今年因為三咖督引發高度關注的新竹市長選戰，林智堅力薦由擁有市政經驗的原副市長沈慧虹接棒，但卻在7月發生新竹棒球場啟用爭議，多名職棒球員因場地問題傷退，加上林智堅「論文門」風暴共伴效應，沈從被提名之初即受到嚴峻考驗。直至選前民眾黨候選人高虹安遭國民黨對手林耕仁「核彈級爆料」重傷選情，除了論文侵權爭議外，還爆出助理費案疑雲，沈的支持度隨之上升，不過，高最終仍挾高人氣及部分藍軍組織盤出線，成為首位民眾黨籍的縣市首長。

至於基隆市長選舉方面，立委蔡適應喊出接棒基隆市長林右昌訴求，黨內天王紛紛前往基隆輔選拉抬人氣，面對擁有堅強組織實力的國民黨對手謝國樑，選前一個月頻頻質疑謝動用二信系統為其助選，選情在最後關頭仍然膠著難分，最終謝國樑勝出，民進黨在北台灣大敗，潰不成軍。

▲基隆市長候選人蔡適應出席民進黨社群之夜。（圖／記者林敬旻攝）

▲蔡適應爭取接棒林右昌飲恨。（資料照／記者林敬旻攝）

►鍋寶「不鏽鋼保鮮盒」4入才890元！保存食物、直接加熱太方便

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
快訊／民眾黨名單出爐！14席縣市議員當選
蔣萬安掃57萬票「光復首都」　陳時中、黃珊珊最終票數出爐
快訊／林穎孟宣布敗選　感性告別
快訊／新北「落選里長」驚傳遭黑衣人圍毆！
快訊／王浩宇開戰高嘉瑜：側翼是幫黨澄清的熱心支持者
快訊／蘇貞昌口頭請辭獲慰留　蔡英文：確保各項重大政策能持續推
快訊／民進黨大敗　蔡英文宣布即刻請辭黨主席
LIVE／民進黨指標縣市全滅　蔡英文發表談話
快訊／新百里侯全出爐！國民黨大勝「狂掃13縣市」　民進黨保5
分析／「仇恨值」發酵！綠營創黨以來史上最慘　版圖退回北港溪以
快訊／民進黨大敗！執政縣市「4＋1」　指標縣市全滅
快訊／斷開曹格14年婚姻！　吳速玲吐心聲
快訊／超驚險！周春米宣布當選屏東縣長
快訊／國民黨大勝！朱立倫喊話蔡英文「回來當總統」
快訊／「韓星級正妹」何芝寧當選里長！
快訊／柯文哲已致電蔣萬安　「別讓台北市政延誤」儘速安排交接
快訊／白眼女神黃捷超狂！「高雄最高票」票數破2.7萬
台灣選民向國際證明4件事！李艷秋：接下來看蔡英文如何自我了斷
快訊／民進黨指標縣市全滅　蔡英文21：10發表談話
九合一慘敗！民進黨主席恐換人　學者曝3可能人選
分析／藍營共主誕生！　侯友宜靠「好好做事」大贏林佳龍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台北第6選區「只有她沒連任」　當選名單一圖看！國民黨搶7席過半

民眾黨名單出爐！14席縣市議員當選　柯文哲曝「卸任後規劃」

分析／民眾黨搶下新竹延續柯文哲政治生命　2024怎麼選考驗柯智慧

北市5選區「女力當道」！應曉薇高票當選、洪婉臻奪關鍵1席

蔣萬安掃57萬票「光復首都」　陳時中、黃珊珊最終票數出爐

獨家／「最仙里長」轉戰議員失利　曝未來方向：可能不會再從政

許淑華宣布當選南投縣長　喊告網軍側翼「2024下架民進黨」

激戰高雄三民！罷韓4君子張博洋當選成大黑馬　打敗2現任議員

九合一大選挫敗　蔡英文：地方深耕不足、人才養成不足

林穎孟拿下4630票宣布敗選　感性告別大家「黑暗後終有陽光」

陳喬恩初見老公被誇「保養得很好」　暴怒：全世界沒一個女人想聽到！

張穎穎認了「睡在汪小菲旁邊」！　張蘭賣床墊酸具俊曄：別睡別人的

19歲劉子銓「顧妹到睡著」邊睡邊親　抱到冒汗...趙小僑.劉亮佐吐槽：遜！

聰明小牛想偷跑出棚子 僅靠舌頭舔鎖成功逃脫

逆向車殺出橫插搶車位　駕駛看傻警：可罰3600

工人跨護欄高空俯身刷油漆　只靠安全繩！網驚：快腿軟

貼心貓皇「進電鍋」幫洗米　奴才無奈：那不是貓砂欸

9、10月統一發票開獎　千萬得主是不是你？

萌弟求唸書卻被回「我不要」　崩潰大哭...媽：書名長這樣

開箱大白鯊玩具入浴球　丟水中秒冒出吐血鯊魚

台北第6選區「只有她沒連任」　當選名單一圖看！國民黨搶7席過半

民眾黨名單出爐！14席縣市議員當選　柯文哲曝「卸任後規劃」

分析／民眾黨搶下新竹延續柯文哲政治生命　2024怎麼選考驗柯智慧

北市5選區「女力當道」！應曉薇高票當選、洪婉臻奪關鍵1席

蔣萬安掃57萬票「光復首都」　陳時中、黃珊珊最終票數出爐

獨家／「最仙里長」轉戰議員失利　曝未來方向：可能不會再從政

許淑華宣布當選南投縣長　喊告網軍側翼「2024下架民進黨」

激戰高雄三民！罷韓4君子張博洋當選成大黑馬　打敗2現任議員

九合一大選挫敗　蔡英文：地方深耕不足、人才養成不足

林穎孟拿下4630票宣布敗選　感性告別大家「黑暗後終有陽光」

林義豐敗選　感謝大家陪他走完這最後一哩路

網揭「最容易戀愛腦」3大星座！Top 1另一半說的都對，甚至忽略自己

台北第6選區「只有她沒連任」　當選名單一圖看！國民黨搶7席過半

民眾黨名單出爐！14席縣市議員當選　柯文哲曝「卸任後規劃」

分析／民眾黨搶下新竹延續柯文哲政治生命　2024怎麼選考驗柯智慧

北市5選區「女力當道」！應曉薇高票當選、洪婉臻奪關鍵1席

蔣萬安掃57萬票「光復首都」　陳時中、黃珊珊最終票數出爐

獨家／「最仙里長」轉戰議員失利　曝未來方向：可能不會再從政

許淑華宣布當選南投縣長　喊告網軍側翼「2024下架民進黨」

激戰高雄三民！罷韓4君子張博洋當選成大黑馬　打敗2現任議員

馬麻回來惹！黏人汪電梯前守候 一開門「驚喜變驚嚇」網友笑翻

政治熱門新聞

快訊／叫她先知！高嘉瑜「一屍五命」100%命中

不斷更新／台北市長開票了！

不斷更新／各縣市當選名單一次看

爆乳田慎節當選市議員！

黃珊珊哽咽！最大嘉賓雨中坐輪椅挺

快訊／最美里長候選人當選！　陳紫渝情緒激動

民進黨大敗「側翼怒了」！發文要高嘉瑜閉嘴

快訊／高嘉瑜「一屍五命」成真！　民進黨北北基桃竹全落後

明投票日　今晚12點後做這些事可罰

即／苗栗開票1小時！國民黨謝福弘宣布敗選

快訊／高嘉瑜怒開第一槍！　抓第一戰犯

影／陳時中哽咽宣布敗選　兒子陳彥安淚水止不住

朱立倫穿KMT外套投票　中選會回應了

不斷更新／高虹安自行宣布當選！　現場支持者嗨爆

更多熱門

相關新聞

高虹安當選！柯文哲：捍衛價值選舉

高虹安當選！柯文哲：捍衛價值選舉

2022九合一大選新竹市長結果出爐，民眾黨新竹市長候選人高虹安宣布勝選；民眾黨主席柯文哲表示，這是一場捍衛價值的選舉，過程中鋪天蓋地抹黑，而高虹安參選後可說是越挫越勇，相信未來高一定會兢兢業業，將新竹打造為全球科技城市。

最美里長又＋1！埔頂里何芝寧當選了

最美里長又＋1！埔頂里何芝寧當選了

「永福里勝利！」陳紫渝PO超仙背影照發聲了

「永福里勝利！」陳紫渝PO超仙背影照發聲了

百靈果凱莉開票太無聊改看足球：因為比較綠

百靈果凱莉開票太無聊改看足球：因為比較綠

新北市第6選區議員　「11搶6」結果出爐！

新北市第6選區議員　「11搶6」結果出爐！

關鍵字：

民進黨蔡英文2022九合一大選2022台北市長

讀者迴響

熱門新聞

潮T印「6字英文」！實際意義網吐了

汪小菲「愛就愛了」高調認了張穎穎！告白截圖外洩

快訊／叫她先知！高嘉瑜「一屍五命」100%命中

「有沒有口交」牙醫一看就知道！1跡象洩端倪

他中午才去投票「見到1景象哭了」！聽到里長狂廣播

不想愛愛？「做6種運動」性能力大爆發

不斷更新／台北市長開票了！

不斷更新／各縣市當選名單一次看

兒沉迷電動　爸媽一招讓他3天求饒

貓僵硬癱倒稻田　近看見驚人真相

吳亦凡媽媽「親手送兒子進監獄」！豬隊友內幕曝光

汪小菲打給吳宗憲「取暖40分鐘」！

爆乳田慎節當選市議員！

葛斯齊爆網路瘋傳汪小菲錄音檔！

是你嗎？全聯開出2百萬發票特獎

更多

最夯影音

更多
陳喬恩初見老公被誇「保養得很好」　暴怒：全世界沒一個女人想聽到！

陳喬恩初見老公被誇「保養得很好」　暴怒：全世界沒一個女人想聽到！
張穎穎認了「睡在汪小菲旁邊」！　張蘭賣床墊酸具俊曄：別睡別人的

張穎穎認了「睡在汪小菲旁邊」！　張蘭賣床墊酸具俊曄：別睡別人的

19歲劉子銓「顧妹到睡著」邊睡邊親　抱到冒汗...趙小僑.劉亮佐吐槽：遜！

19歲劉子銓「顧妹到睡著」邊睡邊親　抱到冒汗...趙小僑.劉亮佐吐槽：遜！

聰明小牛想偷跑出棚子 僅靠舌頭舔鎖成功逃脫

聰明小牛想偷跑出棚子 僅靠舌頭舔鎖成功逃脫

逆向車殺出橫插搶車位　駕駛看傻警：可罰3600

逆向車殺出橫插搶車位　駕駛看傻警：可罰3600

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面