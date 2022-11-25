長中名人講座　郭貞慧分享「我的斜斜斜槓人生」

▲台南市觀旅局長郭貞慧分享「我的斜斜斜槓人生」，獲得在座師生的歡迎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長榮中學為慶祝137週年校慶所舉辦的「名人講座」，25日上午在校園裡的大禮堂舉辦第4場，也是壓軸的最後一場，邀請「台南第一才女」美譽的台南市政府觀光旅遊局長郭貞慧分享「我的斜斜斜槓人生」，獲得在場學生如雷的掌聲。

台南市觀旅局長郭貞慧，除分享上任後帶領市府同仁在疫情前後為台南市觀光旅遊所做的努力，更從1624年荷蘭人至台南安平建城將台灣帶入大航海世紀說起，為學子們講述台南府城的往日風華，從殖民時代說到現今的多元數位時代，重建長榮學子的國際視野與高度。

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郭貞慧不忘勉勵孩子們，不要小看自己生長的台南府城，其擁有400年雄厚的底蘊，囊括人文薈萃及許多舉世先進的工程，如八田與一的嘉南大圳及烏山頭水庫、山上花園水道的下水道‧等，雖僅有188萬人口卻是升格直轄市的卓越條件，期許孩子們能關心並愛護自己的故鄉台南，過去的400年已成過去，未來的400年將交棒到在座的你們手上。

家長會總會長游雅喬表示，郭貞慧局長是少數擁有豐富企業經驗的政務官，在就讀東吳大學日本文學系二年級時就開始從事譯書的工作，經歷讀賣新聞秘書工作、聯合報系記者、國產實業中興保全發言人、蕃薯藤總監‧等，她同時也是3個孩子的母親、政治人物的妻子，在這種種角色轉換的過程，所需要付出的努力與淚水，都成為孩子們最好的成長養分。勇於承擔責任與無時無刻做好準備，正是她自我管理的不二法門。「孩子，當機會來臨時，你做好準備了嗎？」

游雅喬說，郭貞慧局長不僅才華洋溢、認真努力不懈怠，為人誠懇又謙和，實在是市民之福。今日講座受眾學子多為技職體系，郭局長提到教育觀光是觀旅局未來的重點，更鼓勵孩子們多多學習做好準備，將來成為府城的驕傲！長榮中學家長會將名人講座全程錄影，以便將來分享給更多家長及學子們觀賞聆聽，嘉惠更多學子。