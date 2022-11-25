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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

游盈隆批地方選舉蔡英文化　「原來最自戀的是她」

▲▼台灣民意基金會舉行十月全國性民調發表會「中天撤照、台海風雲與美國總統大選」游盈隆 蘇煥智。（圖／記者屠惠剛攝）

▲游盈隆。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者李密／台北報導

九合一大選進入倒數24小時，總統蔡英文昨（24）日拍影片催票，號召辣台派和台灣隊友出來投票，呼籲上一屆總統大選投給蔡英文的民眾，這次要投給她推薦的民進黨候選人。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆今（25）日於臉書發文批評，蔡英文試圖將這次選舉「蔡英文化」，把選舉結果當成個人成敗結果，直呼「原來最自戀的人是她」。

▲▼蘇煥智參選台北市長記者會 游盈隆 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲游盈隆批蔡英文是歷屆民進黨主席中最自戀的人。（資料照／記者屠惠剛攝）

游盈隆表示，最近蔡英文馬不停蹄到處輔選，在臉書發布助選影片喊話選民，「投給民進黨的縣市首長，就是投給蔡英文，讓我在剩下的任期，可以更有力量完成我對你的承諾。」試圖把這次地方選舉「個人化」、「蔡英文化」，期盼這樣可以力挽狂瀾，阻止民進黨再次遭遇類似2018選戰大挫敗。

游盈隆質疑，蔡英文這種超乎一般人能理解的自信到底是從哪裡來的？難道是一種不可救藥的自戀傾向？他說，民進黨歷任黨主席中，被公認最自戀的是施明德，自戀不一定是壞事，因為人皆有不同程度的自戀傾向。在正常狀況下，自戀來自於自信，例如對自己外表、長相、專業、能力、知識、品行道德等等。

游盈隆說，施明德是他見過的人中，最有自信、優雅、舉手投足間常流露出一種無比的自負，人稱「驕傲的公雞」。但現在發現有另一位黨主席可能比他更自戀，那就是蔡英文。回顧民進黨黨史，蔡英文是第一個試圖把中央、地方選舉個人化，把選舉結果當成個人成敗的結果。

游盈隆認為，這是很大的賭注，簡直就是把自己所有的籌碼都賭上去一樣，一種「關關難過關關過」的極致表現。他質疑，到底是什麼原因讓蔡英文做這麼瘋狂的豪賭？一定事出有因，值得好好推敲。

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