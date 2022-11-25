　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

遭爆前年開會「押寶國產疫苗」　王必勝：當時國內外都還沒研發出來

▲▼指揮中心11/25記者會，指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心11/25記者會，指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

媒體接獲爆料指出，2020年由疾管署長周志浩主持的疫苗採購第二次會議中，將400萬劑疫苗採購額度分配200萬劑給國產疫苗，其餘留給莫德納與BNT，形同「押寶國產疫苗」。對此，周志浩先澄清自己並沒有召開該會議，疫苗採購是滾動式調整。指揮中心指揮官王必勝更補充，當時國內外疫苗都還沒研發出來，也只能用3原則面臨未知挑戰。

周志浩表示，衛福部於2020年8月才核准國產疫苗進行第一期臨床試驗，當時估算數字一定差得很遠，但指揮中心也盡量掌握資料，以進行後續大幅度修正。至於莫德納、BNT疫苗採購，因涉及高度冷鏈技術，也面臨極大挑戰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王必勝緊接著補充，當時自己雖然沒有參加會議，但從流出資料可見，在面臨未知挑戰時，只能做三件事，一為搜集資料、二為做初步研判，三為進行滾動式調整。

王必勝說，新冠疫苗採購不像例行性施打的流感疫苗，只需在年初進行選株與劑量規劃，新冠疫情在2020年時尚不明朗，疫苗也還沒研發出來，當時有3家國產疫苗廠投入研發，最後也只有高端過關，「所以也不知道莫德納、BNT到底做不做得出來。」

至於媒體詢問會議紀錄顯示，高端成本價一劑2500元，國光、聯亞則報價1200~1800，為何品質差不多會有如此大的差距？王必勝回應，成本價是廠商當時自己預估，指揮中心研判，而高端已經自行公布採購價格，就是840元，與當初提到的2500元也有落差。

最後，王必勝也回應會議紀錄裡提到的Covax疫苗採購供窗期，直言WHO作為立意良善，但實施上相當困難，指揮中心雖與Covax登記，「比較晚送來我們也是很無奈。」周志浩也表示，當初向Covax購買疫苗時，就沒人保證疫苗何時可以準確供貨，疫苗採購面臨許多不確定性，一定要隨時更新情報進行催貨，過程挑戰很大，同仁也很辛苦。

►義大利絕美「多功能陶瓷料理鍋」一用上癮！想煮什麼都好輕鬆

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
《魷魚遊戲》001號爺爺被告性騷擾！　吳永洙遭移送法辦
快訊／萊爾富開出1張千萬發票！　地點曝光
女法官視訊開庭「下半身只穿小褲褲」　33秒半裸躺床片瘋傳
名廟淪黑幫基地！天道盟把夜市攤商當ATM　 爽開名車炫富
6公尺巨鱷「至今吃了300人」！專家放活羊誘捕...隔天查看
登山女神約泡金主！正宮怒批「嗲邀開房募款」　下周一將正面對決

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

去告別式見一排陌生人！才知大伯生前包養小三　他震驚：不只一個

低估疫情延遲購藥？王必勝：4月決定共存已到貨37萬份「從未缺藥」

遭爆前年開會「押寶國產疫苗」　王必勝：當時國內外都還沒研發出來

宋朝驗屍書曝光、90年前美術史謎團解謎　台北古書拍賣會展出

選前之夜動員挺陳時中？王必勝自嘲沒人邀：我人緣不是很好

他曬民國59年日曆！網驚：我爸都沒出生　這間痔瘡診所也不在了

估6.5萬人確診無法投票　王必勝：趨勢未減少「黑數沒有特別多」

本土+14138！比上周降21.2%　昨0確診連江縣今增5例

快訊／本土+14138、增56死！40多歲女居家照護期間惡化　腸胃穿孔亡

教部釋利多！國際技能競賽在學國手　參加技高教師公費師培機制

田馥甄心疼她「為救狗兒子沒了」　回想田蹦：我有珍惜每個當下

「一代廟會傳奇」重機摔車亡　禮生妻：幫摯愛放棄急救好痛

色鉛筆→鎖鏈、玫瑰花　藝術家刻微型雕塑品！

小S為二女兒Lily慶生她感動哭！　唸卡片哽咽：你們比我重要太多

小S首現身！　遭汪小菲砲轟3天..秒衝進電梯

雲林貨車轉彎　雙載重機自摔捲車底…未戴安全帽「頭遭輾過」2死

車停家門收紙條「要吃狗糞嗎」　男PO監視畫面怒告鄰：很猛嘛

弄掉東西！爸使出震撼教育　貓咪一臉呆滯看玩偶被教訓

開箱大白鯊玩具入浴球　丟水中秒冒出吐血鯊魚

日本逆轉國內外全嗨翻　德酒吧球迷崩潰抱頭！

去告別式見一排陌生人！才知大伯生前包養小三　他震驚：不只一個

低估疫情延遲購藥？王必勝：4月決定共存已到貨37萬份「從未缺藥」

遭爆前年開會「押寶國產疫苗」　王必勝：當時國內外都還沒研發出來

宋朝驗屍書曝光、90年前美術史謎團解謎　台北古書拍賣會展出

選前之夜動員挺陳時中？王必勝自嘲沒人邀：我人緣不是很好

他曬民國59年日曆！網驚：我爸都沒出生　這間痔瘡診所也不在了

估6.5萬人確診無法投票　王必勝：趨勢未減少「黑數沒有特別多」

本土+14138！比上周降21.2%　昨0確診連江縣今增5例

快訊／本土+14138、增56死！40多歲女居家照護期間惡化　腸胃穿孔亡

教部釋利多！國際技能競賽在學國手　參加技高教師公費師培機制

夫妻月賺12萬！「2房、3房價差300萬」怎抉擇　過來人秒選它

黑狗與嬰兒「互換衣」穿上超合適　媽還發現1個驚人功能：超方便

正副總統苗栗輔選怪男撒白紙　維安架離喊：腦波被控制

去告別式見一排陌生人！才知大伯生前包養小三　他震驚：不只一個

金門驚見新賄選手法！專門蒐集「想賣票」名單　再向候選人兜售

睽違64年踢世足　威爾斯允許學校「自主停課」改播比賽

低估疫情延遲購藥？王必勝：4月決定共存已到貨37萬份「從未缺藥」

運彩4天賣逾13億創紀錄！全民瘋世足　一天暴增3.9億

選前衝刺！陳其邁「地毯式掃街」回防市區　鳳山選前之夜凝聚選民

快訊／只花125元！萊爾富開出1張千萬發票　地點曝光

王菲爆8年情變謝霆鋒！　「摀嘴疑痛哭」影片瘋傳

生活熱門新聞

Netflix「12月下架片單」大公開！　一整排神片掰了

捷運新埔站「人潮塞爆」像跨年！現場畫面曝

對號座被佔位　母一句話讓她氣炸

統一發票9、10月中獎號碼出爐

6縣市大雨特報！明雨彈再升級2地最猛烈

又有3私校撐不住列退場名單！

12星座「迎來轉變機會」！一周運勢一次看　金牛有錢入帳

奧客逼餐廳淨空隔壁桌　顧客吃一半傻眼

健保看病要變貴了！檢查、藥費、處方箋都漲價

今年冬天被消失？氣象局預測出爐　「恐有2到3個寒流襲台」

6縣市大雨！　一圖看投票日天氣

鹿港天后宮200盞財運燈秒殺　這4生肖快安太歲

冬裝備好！強冷空氣探15℃　最低溫時間曝

喜歡卻不敢說！3星座「把愛意藏心底」　巨蟹假裝不在乎

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

許老三反常安靜...小S靠近才知「事情大條」爆哭

8名烏克蘭辣模穿超高衩當伴娘！新郎看失魂笑翻

快訊／張穎穎發聲護汪小菲！　

護理師搶救車禍重傷患　回家才知是女兒崩潰

汪小菲半夜床上直播「神秘女露餡」

快訊／具俊曄發聲：停止造謠！

一代廟會傳奇殞命！妻見黑影哭喊：祢真的回來看我

Netflix「12月下架片單」大公開！　一整排神片掰了

賈永婕「千萬床墊沒賣汪小菲」公開對話細節

捷運新埔站「人潮塞爆」像跨年！現場畫面曝

統一發票9、10月中獎號碼出爐

對號座被佔位　母一句話讓她氣炸

一代廟會傳奇車禍亡！妻慟：放棄急救真的好痛

抗議天王柯賜海人生謝幕　「百億身家」傳說揭密

全聯黑五來了！限時3天黑品買1送1

更多

最夯影音

更多
田馥甄心疼她「為救狗兒子沒了」　回想田蹦：我有珍惜每個當下

田馥甄心疼她「為救狗兒子沒了」　回想田蹦：我有珍惜每個當下
「一代廟會傳奇」重機摔車亡　禮生妻：幫摯愛放棄急救好痛

「一代廟會傳奇」重機摔車亡　禮生妻：幫摯愛放棄急救好痛

色鉛筆→鎖鏈、玫瑰花　藝術家刻微型雕塑品！

色鉛筆→鎖鏈、玫瑰花　藝術家刻微型雕塑品！

小S為二女兒Lily慶生她感動哭！　唸卡片哽咽：你們比我重要太多

小S為二女兒Lily慶生她感動哭！　唸卡片哽咽：你們比我重要太多

小S首現身！　遭汪小菲砲轟3天..秒衝進電梯

小S首現身！　遭汪小菲砲轟3天..秒衝進電梯

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面