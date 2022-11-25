遭爆前年開會「押寶國產疫苗」　王必勝：當時國內外都還沒研發出來

▲指揮中心11/25記者會，指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）



記者嚴云岑／台北報導

媒體接獲爆料指出，2020年由疾管署長周志浩主持的疫苗採購第二次會議中，將400萬劑疫苗採購額度分配200萬劑給國產疫苗，其餘留給莫德納與BNT，形同「押寶國產疫苗」。對此，周志浩先澄清自己並沒有召開該會議，疫苗採購是滾動式調整。指揮中心指揮官王必勝更補充，當時國內外疫苗都還沒研發出來，也只能用3原則面臨未知挑戰。

周志浩表示，衛福部於2020年8月才核准國產疫苗進行第一期臨床試驗，當時估算數字一定差得很遠，但指揮中心也盡量掌握資料，以進行後續大幅度修正。至於莫德納、BNT疫苗採購，因涉及高度冷鏈技術，也面臨極大挑戰。

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王必勝緊接著補充，當時自己雖然沒有參加會議，但從流出資料可見，在面臨未知挑戰時，只能做三件事，一為搜集資料、二為做初步研判，三為進行滾動式調整。

王必勝說，新冠疫苗採購不像例行性施打的流感疫苗，只需在年初進行選株與劑量規劃，新冠疫情在2020年時尚不明朗，疫苗也還沒研發出來，當時有3家國產疫苗廠投入研發，最後也只有高端過關，「所以也不知道莫德納、BNT到底做不做得出來。」

至於媒體詢問會議紀錄顯示，高端成本價一劑2500元，國光、聯亞則報價1200~1800，為何品質差不多會有如此大的差距？王必勝回應，成本價是廠商當時自己預估，指揮中心研判，而高端已經自行公布採購價格，就是840元，與當初提到的2500元也有落差。

最後，王必勝也回應會議紀錄裡提到的Covax疫苗採購供窗期，直言WHO作為立意良善，但實施上相當困難，指揮中心雖與Covax登記，「比較晚送來我們也是很無奈。」周志浩也表示，當初向Covax購買疫苗時，就沒人保證疫苗何時可以準確供貨，疫苗採購面臨許多不確定性，一定要隨時更新情報進行催貨，過程挑戰很大，同仁也很辛苦。