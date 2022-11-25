飆速144測試賓士性能！撞小貨車成2團火球　無涉公共危險理由曝

▲黃姓男子駕駛賓士以時速144公里撞上左轉小貨車後，2車在路邊爆炸燃燒。（資料照／記者游宗樺翻攝）

記者劉昌松／台北報導

黃姓男子去年為了測試要價約300萬元的賓士車加速性能，在台北市濱江市場附近高速撞上小貨車，2車分別爆炸起火，所幸沒有鬧出人命，警方調查發現，黃男當時速度高達每小時144公里，依公共危險等罪嫌移送法辦，台北地檢署調查認為，黃男在車輛稀少的道路上直線行駛，並未造成其他用路人危險，且已與小貨車駕駛和解，25日處分不起訴。

黃男是在2021年8月12日凌晨左右，駕駛黑色賓士車由西往東行經民族東路時，和同車的朋友邊討論車輛性能，邊踩油門加速，一個沒注意，就撞上對向正要左轉進入濱江果菜市場的小貨車，小貨車被撞翻衝向路邊機車行，當場爆炸，黃男的賓士車頭也撞爛，2車分別起火燃燒。

▲肇事的賓士車頭燃燒全毀。（資料照／記者游宗樺攝）

所幸2車上的人都立即跳車逃命，火勢波及附近車輛以及汽修工廠，警消到場約10分鐘撲滅，經酒測排除雙方酒後肇事，但進一步調查發現，黃男的車速高達每小時144公里，因此依致生公眾往來危險的公共危險罪，將黃男送辦，而小貨車陳姓駕駛也控告黃男涉嫌過失傷害。

不過黃男在偵查中，與陳姓小貨車駕駛達成調解，有關公共危險罪部分，檢察官勘驗監視畫面，事發路段是多線道路，黃男的車輛雖然超速，但始終維持直行，並未任意變換車道，加上當時深夜，往來車輛不多，應不至於造成往來用路人危險，因此最後處分黃男不起訴。