　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

沒戴安全帽被檢舉！他怒嗆「水昆蛋」硬拗：我有毛囊炎…慘被轟爆

▲▼安全帽、機車。（圖／記者陳俊宏攝）

▲騎車應該要戴安全帽。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者朱祖儀／綜合報導

騎車出門最重要的就是戴好安全帽，保護自身的安全。沒想到一名網友卻抱怨，因為自己有毛囊炎，沒辦法戴安全帽，也已向警方說明原因，結果仍被其他民眾檢舉，讓他忍不住氣得大罵「水昆蛋」、「心理變態」。不過文章一出隨即被轟爆，網友紛紛表示「理由一大堆，快去繳罰單啦！」

原PO在臉書「爆怨公社」發文表示，日前騎車出門的時候，遭到民眾檢舉「未戴安全帽」，他忍不住氣得大罵「感謝檢舉本人未戴安全帽的水昆蛋！你實在太水昆蛋！就是你們這種心理變態的人，才會造成行駛道路時會有人心惶惶的感覺」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO也說，被檢舉之前已經被警察攔查過了，有說明因為毛囊炎加上傷口剛好在頭頂，除了會疼痛之外，還會讓病情加重，所以沒有戴安全帽，警方聽完後也沒有開單，甚至叮囑要注意安全。沒想到卻有其他人跑來檢舉，讓他怒嗆「恁爸不是在乎那罰單，而是你們那些自以為是的人，有多少人是真心為了交通的安全而檢舉他人？哪個不是自己被檢舉後，滿懷恨意地檢舉他人」。

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲原PO被檢舉開單。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

結果文章曝光後，網友紛紛大罵「騎腳踏車啊！理由那麼多」、「被開單剛好而已」、「不戴安全帽還一堆藉口，真的第一次看到」、「違規就違規，還自認沒錯」、「沒戴安全帽是事實，你毛囊炎又怎樣？政府有規定毛囊炎可以不戴安全帽上路嗎」、「那你為什麼還要騎車？這不是矛盾嗎」、「沒戴安全帽就欠檢舉」、「違規還上來抱怨，真是丟人現眼」。

►義大利絕美「多功能陶瓷料理鍋」一用上癮！想煮什麼都好輕鬆

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
快訊／草屯囝仔阿倉結婚了！　今登記娶回美女記者
快訊／統一發票9、10月開獎！　千萬特別獎號碼「111741
快訊／關羽才剛走　《三國演義》張飛演員也離世
快訊／汪小菲爆「收到法院裁定了」！擔保金額曝光
快訊／張穎穎認了「睡在汪小菲旁邊」！　心疼他一直在崩潰邊緣
海釣「真實版BabyShark」上鉤！　鯊魚寶寶瞪眼求情
大S再出手！　最新「1動作」曝千萬床墊真相
辣模球衣太小件！　炸出南半球：西班牙在哪
史上最正伴娘團！8烏克蘭妹「超高衩」一字排開　新郎看失魂

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／財神爺降落！　統一發票9、10月千萬特別獎號碼出爐

永靖在地企業力挺文化傳承　邀明華園總團出演地方盛事

LIVE／明天投票日設「發燒通道」　指揮中心最新說明

沒戴安全帽被檢舉！他怒嗆「水昆蛋」硬拗：我有毛囊炎…慘被轟爆

最晚113年全國禁用一次用塑膠杯　台鐵推不鏽鋼吸管杯699元

國境解封！桃機10月旅客「飆8.7倍」　機場「就業專區」職缺一次看

旅遊起飛！華航明年3／28起復飛羅馬直飛航線　每周3班

買到少糖三明治　他掀開吐司只剩「空虛一條線」

C羅、梅西世足最後一舞！球迷淚封「這屆是諸神黃昏」：看不到了

「你想買的是物品，還是自己迷失的心？」　從心理學看瘋狂購物

田馥甄心疼她「為救狗兒子沒了」　回想田蹦：我有珍惜每個當下

「一代廟會傳奇」重機摔車亡　禮生妻：幫摯愛放棄急救好痛

色鉛筆→鎖鏈、玫瑰花　藝術家刻微型雕塑品！

小S為二女兒Lily慶生她感動哭！　唸卡片哽咽：你們比我重要太多

小S首現身！　遭汪小菲砲轟3天..秒衝進電梯

雲林貨車轉彎　雙載重機自摔捲車底…未戴安全帽「頭遭輾過」2死

車停家門收紙條「要吃狗糞嗎」　男PO監視畫面怒告鄰：很猛嘛

弄掉東西！爸使出震撼教育　貓咪一臉呆滯看玩偶被教訓

開箱大白鯊玩具入浴球　丟水中秒冒出吐血鯊魚

日本逆轉國內外全嗨翻　德酒吧球迷崩潰抱頭！

快訊／財神爺降落！　統一發票9、10月千萬特別獎號碼出爐

永靖在地企業力挺文化傳承　邀明華園總團出演地方盛事

LIVE／明天投票日設「發燒通道」　指揮中心最新說明

沒戴安全帽被檢舉！他怒嗆「水昆蛋」硬拗：我有毛囊炎…慘被轟爆

最晚113年全國禁用一次用塑膠杯　台鐵推不鏽鋼吸管杯699元

國境解封！桃機10月旅客「飆8.7倍」　機場「就業專區」職缺一次看

旅遊起飛！華航明年3／28起復飛羅馬直飛航線　每周3班

買到少糖三明治　他掀開吐司只剩「空虛一條線」

C羅、梅西世足最後一舞！球迷淚封「這屆是諸神黃昏」：看不到了

「你想買的是物品，還是自己迷失的心？」　從心理學看瘋狂購物

迦納球員模仿C羅招牌動作惹議　火速澄清：C羅是我偶像

Kendall Jenner微辣穿搭學　削尖背心是標配、「無褲時尚」凡人難駕馭

快訊／財神爺降落！　統一發票9、10月千萬特別獎號碼出爐

快訊／草屯囝仔阿倉結婚了！　今登記娶回美女記者：要贏錢了

永靖在地企業力挺文化傳承　邀明華園總團出演地方盛事

快訊／《三國演義》李靖飛病逝享壽64歲　「張飛、關羽天堂相聚了」

雲林古坑禽場檢出H5N2高病原性禽流感　撲殺3166隻土番鴨

快訊／汪小菲爆「收到法院裁定了」！擔保金額曝光：不想和他們扯了

妹子省外食費　突然想找能開伙租屋！「大票卻都搖頭」原因曝

LIVE／明天投票日設「發燒通道」　指揮中心最新說明

主人拿香蕉誘惑柴犬　牠卻聞了不該聞的地方？！

生活熱門新聞

捷運新埔站「人潮塞爆」像跨年！現場畫面曝

Netflix「12月下架片單」大公開！　一整排神片掰了

對號座被佔位　母一句話讓她氣炸

6縣市大雨特報！明雨彈再升級2地最猛烈

又有3私校撐不住列退場名單！

奧客逼餐廳淨空隔壁桌　顧客吃一半傻眼

12星座「迎來轉變機會」！一周運勢一次看　金牛有錢入帳

健保看病要變貴了！檢查、藥費、處方箋都漲價

6縣市大雨！　一圖看投票日天氣

今年冬天被消失？氣象局預測出爐　「恐有2到3個寒流襲台」

鹿港天后宮200盞財運燈秒殺　這4生肖快安太歲

冬裝備好！強冷空氣探15℃　最低溫時間曝

DJ女神彎腰重訓影片曝　藍星蕾請粉絲訓她

今明全台溼答答　入冬最強冷空氣襲時間曝

更多熱門

相關新聞

22歲女嚴重車禍　靠祖母預知夢救命

22歲女嚴重車禍　靠祖母預知夢救命

土耳其22歲女子艾瑟莉(Asli Ece Ersoy)上月騎車時發生嚴重車禍，重傷的她被送進加護病房接受治療長達22天，性命一度垂危，巧合的是祖母在事發前曾夢到她會出車禍，堅持花錢給她買安全帽，她如今認為要不是祖母，自己很有可能已經不在人世。

安全帽被風吹落卡轎車底　騎士不服挨罰被打臉

安全帽被風吹落卡轎車底　騎士不服挨罰被打臉

march右轉未打燈擦撞機車　騎士怒敲引擎蓋變大亂鬥

march右轉未打燈擦撞機車　騎士怒敲引擎蓋變大亂鬥

媽媽騎車5貼「4兒女都沒戴安全帽」　全場怒了

媽媽騎車5貼「4兒女都沒戴安全帽」　全場怒了

女友當街踹男友下體！過來人超認同

女友當街踹男友下體！過來人超認同

關鍵字：

安全帽毛囊炎

讀者迴響

熱門新聞

許老三反常安靜...小S靠近才知「事情大條」爆哭

8名烏克蘭辣模穿超高衩當伴娘！新郎看失魂笑翻

護理師搶救車禍重傷患　回家才知是女兒崩潰

快訊／具俊曄發聲：停止造謠！

汪小菲半夜床上直播「神秘女露餡」

賈永婕「千萬床墊沒賣汪小菲」公開對話細節

捷運新埔站「人潮塞爆」像跨年！現場畫面曝

Netflix「12月下架片單」大公開！　一整排神片掰了

一代廟會傳奇車禍亡！妻慟：放棄急救真的好痛

一代廟會傳奇殞命！妻見黑影哭喊：祢真的回來看我

對號座被佔位　母一句話讓她氣炸

抗議天王柯賜海人生謝幕　「百億身家」傳說揭密

賈永婕致電海絲騰老闆！　揭「汪小菲千萬床墊」真相

「八掛山」惡夢難解　關之琳代言社區慘成北部最大廢墟

小S二女兒「同框爸媽慶生」被拍！

更多

最夯影音

更多
田馥甄心疼她「為救狗兒子沒了」　回想田蹦：我有珍惜每個當下

田馥甄心疼她「為救狗兒子沒了」　回想田蹦：我有珍惜每個當下
「一代廟會傳奇」重機摔車亡　禮生妻：幫摯愛放棄急救好痛

「一代廟會傳奇」重機摔車亡　禮生妻：幫摯愛放棄急救好痛

色鉛筆→鎖鏈、玫瑰花　藝術家刻微型雕塑品！

色鉛筆→鎖鏈、玫瑰花　藝術家刻微型雕塑品！

小S為二女兒Lily慶生她感動哭！　唸卡片哽咽：你們比我重要太多

小S為二女兒Lily慶生她感動哭！　唸卡片哽咽：你們比我重要太多

小S首現身！　遭汪小菲砲轟3天..秒衝進電梯

小S首現身！　遭汪小菲砲轟3天..秒衝進電梯

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面