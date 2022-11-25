沒戴安全帽被檢舉！他怒嗆「水昆蛋」硬拗：我有毛囊炎…慘被轟爆

▲騎車應該要戴安全帽。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者朱祖儀／綜合報導

騎車出門最重要的就是戴好安全帽，保護自身的安全。沒想到一名網友卻抱怨，因為自己有毛囊炎，沒辦法戴安全帽，也已向警方說明原因，結果仍被其他民眾檢舉，讓他忍不住氣得大罵「水昆蛋」、「心理變態」。不過文章一出隨即被轟爆，網友紛紛表示「理由一大堆，快去繳罰單啦！」

原PO在臉書「爆怨公社」發文表示，日前騎車出門的時候，遭到民眾檢舉「未戴安全帽」，他忍不住氣得大罵「感謝檢舉本人未戴安全帽的水昆蛋！你實在太水昆蛋！就是你們這種心理變態的人，才會造成行駛道路時會有人心惶惶的感覺」。

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原PO也說，被檢舉之前已經被警察攔查過了，有說明因為毛囊炎加上傷口剛好在頭頂，除了會疼痛之外，還會讓病情加重，所以沒有戴安全帽，警方聽完後也沒有開單，甚至叮囑要注意安全。沒想到卻有其他人跑來檢舉，讓他怒嗆「恁爸不是在乎那罰單，而是你們那些自以為是的人，有多少人是真心為了交通的安全而檢舉他人？哪個不是自己被檢舉後，滿懷恨意地檢舉他人」。

▲原PO被檢舉開單。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

結果文章曝光後，網友紛紛大罵「騎腳踏車啊！理由那麼多」、「被開單剛好而已」、「不戴安全帽還一堆藉口，真的第一次看到」、「違規就違規，還自認沒錯」、「沒戴安全帽是事實，你毛囊炎又怎樣？政府有規定毛囊炎可以不戴安全帽上路嗎」、「那你為什麼還要騎車？這不是矛盾嗎」、「沒戴安全帽就欠檢舉」、「違規還上來抱怨，真是丟人現眼」。