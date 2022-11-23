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母才過世5小時！她衝農會領光26萬存款　家人怒告結果出爐

▲存摺。（圖／ETtoday資料照）

▲母親剛過世，林女當天下午就用母親的存摺、印鑑章領光存款。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關）

記者劉人豪／南投報導

南投一名林姓女子，母親早上過世，下午就跑去農會用母親的存摺、印鑑章領光存款，家人得知後火大提告，南投法院認為林女偽造私文書，判3月有期徒刑，可易科罰金。

判決書指出，林女母親在2020年早上8點多過世，林女當天下午1點就拿著母親的存摺、印鑑章，領光帳戶內26萬的存款，被姊妹發現後提告，林女說這筆錢是母親生前跟她說要用來辦理喪葬使用，「其他姊姊都有欠母親錢，母親說要補償我，因為她住院都是我照顧的。」

不過居家服務員表示，林母住院前是她在照顧，住院時是另一同事顧，期間都很少看到林女，且林母也沒有說過4個女兒的事情，也沒有說錢要留給誰、比較喜歡哪個女兒。

另外農會人員指出，林女沒有說母親已經過世，要領喪葬費用26萬元，「我也沒有說領一點點錢沒有關係，我不可能跟林女說領喪葬費用26萬元沒有關係」，並指出如果存戶已經過世的話，依農會領取程序，一定要用繼承程序來處理。

法官認為，林女領錢時並未告知農會林母已經過世，也沒有問農會是否可以提領，且現今社會資訊上網查詢容易，況且林女辯稱有詢問過出納人員，顯然於提領當時已知過世領錢可能違反法律，卻未查證仍以林母名義提領，自非有正當理由而無法避免之情形，認為林女說詞不足採信，考量林女最後將26萬存回農會，依偽造私文書罪判有期徒刑3月，可上訴，可易科罰金。

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