俄國南部小城驚傳槍擊案　兇嫌持獵槍「沿街開火」4人死亡

文／中央社

俄羅斯當局表示，一名66歲男性今天在南部克雷姆斯克市（Krymsk）一處商圈槍殺3人，隨後自戕身亡。

路透社報導，社群媒體上一份俄羅斯調查委員會（Investigative Committee）當地分部的聲明指出，凶嫌至少認識2名死者。調查委員會負責調查國內重大犯罪。

聲明指出，初步跡象顯示，持槍男性出於私人恩怨殺了兩名熟人，第3名死者是男性，身分還在調查中。另有一名61歲男性受傷送醫。

▲兇嫌持獵槍沿街開火，還朝痛苦掙扎的倒地者補槍。（圖／翻攝自推特）

美聯社引述俄國國營的塔斯社（Tass）報導，當地內政部門發言人魯諾夫（Alexander Runov）說，凶嫌槍殺一處醫學中心裡的2名員工後，又走到門外朝路人開槍，造成1死1傷。作案動機可能跟凶嫌離婚有關。

社群媒體上流傳的畫面顯示，一名男性在街上開槍，影片最後他近距離朝躺在地上的某人開槍。路透社無法驗證影片真偽。

克雷姆斯克市位於俄羅斯南部靠近克里米亞半島的克拉斯諾達邊疆區（Krasnodar）。俄羅斯在2014年強行併吞屬於烏克蘭的克里米亞半島。

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