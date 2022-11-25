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民眾排水溝印象大逆轉！新北藤寮坑溝、大窠坑溪恢復河川生命力

地方中心／綜合報導

過去為了防洪需求，大部分河川整治都使用三面光混凝土的工法，雖然達到防洪效果，但在生態上是有不良影響，於是我家門前小溪流，常常變成排水溝，對當地住居生活帶來困擾。近來新北市水利局將藤寮坑溝、大窠坑溪兩處依照河川特性運用不同工法整治，不僅復育生態也多了綠意休憩空間，透過影片直擊在地民眾觀感大逆轉。

▲▼民眾排水溝印象大逆轉！新北藤寮坑溝、大窠坑溪恢復河川生命力。（圖／翻攝自影片）

▲新北河川整治恢復生態也多了居民休憩空間。（圖／取自影片，下同）

居民林小姐表示：「過去對河道的印象只有都是水泥和垃圾，只覺得是排水溝根本不會想走進去」，中和區里長林達說：「因為有味道，所以民眾走在這邊的時候會覺得怪怪的，不願意來這邊運動。」居民郭先生說：「經過時若遇到下大雨，或天氣熱，排水溝常有味道，下面感覺黑黑髒髒的。」泰山區里長張楊銘也說過去有散發惡臭的情況，因為兩邊的圍堤讓里民覺得就是一條單純的排水溝，不會想要親近它。

▲▼民眾排水溝印象大逆轉！新北藤寮坑溝、大窠坑溪恢復河川生命力。（圖／翻攝自影片）

▲居民過去對排水溝印象以負面居多，讓新北市政府決心著手整治。

民眾普遍對排水溝的印象以負面居多，根據實價登錄比價王報導顯示，嫌惡設施當中，主要以兩大類：「心理層面或社會觀感不佳」以及「對住居生活會產生實質的干擾」，髒臭的排水溝就符合前述兩類，為改善新北市民生活品質，新北市水利局著手依河川的流速及流況，採用不同方式整治中和藤寮坑溝及泰山大窠坑溪。

▲▼民眾排水溝印象大逆轉！新北藤寮坑溝、大窠坑溪恢復河川生命力。（圖／翻攝自影片）

▲新北市水利局局長宋德仁說明兩處依河川特性採不同工法。

新北市水利局局長宋德仁說明，因著新北污水接管率至111年底會達到72%，有機會陸續把河川的生命力找回來。像是中和的藤寮坑溝因流速慢，所以採用特殊「漿砌卵塊石」工法，也能增加溶氧量、淨化水質，營造生態空間，成為「全國首創」都市型近自然河川，生態物種逾59種，符合聯合國SDGs永續發展目標，整治17個月，螢火蟲也回來了；沿線散步路線與自行車道、車道分開，民眾能安心散步運動。

▲▼民眾排水溝印象大逆轉！新北藤寮坑溝、大窠坑溪恢復河川生命力。（圖／翻攝自影片）

▲泰山大窠坑溪的丁壩。

而泰山的大窠坑溪因流速較快，每秒可達7~8公尺，因此經過403天的改造，透過三種丁壩群減緩水流，形成淺灘及深潭營造生物棲息空間，包括早期的紅冠水雞及一些候鳥都會到此棲息，魚的種類也很豐富，因此進一步打造純白色通行廊道成功串連鄰近泰山、五股區的休憩空間，讓都會區的民眾開門就能享受溪流的自然美好。

▲▼民眾排水溝印象大逆轉！新北藤寮坑溝、大窠坑溪恢復河川生命力。（圖／翻攝自影片）

▲泰山大窠坑溪整治前後對比。

▲▼民眾排水溝印象大逆轉！新北藤寮坑溝、大窠坑溪恢復河川生命力。（圖／翻攝自影片）

▲中和藤寮坑溝整治前後對比。

經過新北市水利局積極整治後，讓新北市的河川溝渠出現大轉變，成為生意盎然大爆發，適合市民出門散步的休憩城市綠洲，徹底翻轉排水溝印象。居民林小姐說，整體環境變得乾淨明亮，會願意走進河道散步運動、欣賞花草，心情變得比較好；郭先生則表示，氣味真的改變很多，走進河堤才發現原來是一個小公園，下課後都會到此跑步。中和里長林達也分享，現在常有長輩會帶著孫子來河川觀察生態；泰山里長張楊銘現在居民在早上或傍晚比較涼爽的時間，都會相約來散步，享受慢活的生活。

▲▼民眾排水溝印象大逆轉！新北藤寮坑溝、大窠坑溪恢復河川生命力。（圖／翻攝自影片）

▲新北居民對住家附近的河川大為改觀。

事實上，溝渠改造計畫成功推行，不但能維持河道防洪安全功能，也替市民打造更多出門散步的休憩空間，提升周遭居民的生活品質，有這樣美好的環境，未來還是要靠大家一起努力維護，創造人與生態友善共榮。

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