新北男求職淪「豬仔」　心臟病沒藥吃囚4天獲釋！警破門再救1人

▲新北警方在三芝區逮捕2詐團成員 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市警方日前在淡水及桃園地區破獲「台版柬埔寨」拘禁凌虐求職者，12日再接獲一名男性被害的求職者線報，指稱在三芝區求職面試，一見面就沒收手機、證件並限制行動自由，他謊稱自己有慢性疾病沒藥可吃，拘禁4天後被釋放，警方獲報後攻堅救出一名被害人，並循線逮捕主嫌等共6人，依法移送偵辦。

30歲林姓男子表示，8日在臉書發現徵才訊息，經與對方連繫相約在三芝區一處社區住宅面試，沒想到一見面就遭沒收證件及手機，甚至限制行動自由，他靈機一動，向詐團人員說自己有心臟病、糖尿病等慢性疾病，已經沒有藥可以吃，詐團成員擔心他會有生命危險，12日將他釋放。

林男被釋放後立即向警方報案，當天警方大批警力荷槍實彈前往三芝區民宅，破門後壓制逮捕41歲及27歲陳姓男子，並救出38歲楊姓被害人，他表示因為缺錢看到小額貸款廣告，才誤入詐團陷阱遭囚禁，現場查扣金融卡、信用卡、銀行存簿、手機、西瓜刀、安非他命及吸食器等犯案工具。

隔天13日，警方分別在桃園市桃園區及新北市三峽區汽車旅館逮捕主嫌34歲陳男、25歲許女及及協助湮滅證據的28歲姚男、26歲凌男等4人，查扣手機、帳本及現金贓證物，全案將6名詐騙集團依法移送偵辦。

▼新北警方13日在汽車旅館逮捕主嫌 。（圖／記者陳以昇翻攝）