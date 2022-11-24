全支付拓點！台鐵買票8折、美麗華10%回饋　年底前速食飯店都能用

▲全支付持續拓點，目前為歡慶200萬會員，每周二、四推出飲料咖啡最高20%回饋受注目。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

全支付年底前衝刺會員數，在通路上也持續拓點，目標明年達到全台20萬個通路可以使用，如今也同時上線3大品牌，包括特力屋、HOLA特力和樂、hoi!好好生活；12月起還有台鐵全線上線，啟用當日購票享20%回饋；年底前多家連鎖速食、交通住宿、文創園區、餐酒館也陸續上線。此外迎戰聖誕及跨年，攜手美麗華百樂園推出10%回饋大放送！

▲全支付在台鐵12月1日上線，啟用當日購票享20%回饋，預計跨年返鄉的民眾可把握機會使用。（資料圖／記者姜國輝攝）

▲全支付在「特力屋」、「HOLA特力和樂」及「hoi!好好生活」三品牌同時上線。（資料圖／記者徐文彬攝）

根據金管會公布9月數據，電子支付業當月代理收付實質交易款項金額約106.3億元，較上月增加約19.3億元；而全支付雖為後進業者，代理收付交易金額持續累積，10月單月交易突破24億，持續推出指定品類、多元場域等行銷活動，滿足不同消費者的需求，積極配合政府政策，達到無現金社會的終程目標。

目前上線2個月就達到200萬會員，歡慶系列活動持續進行中，最受注目的是到12月29日前，每周二、四與連鎖咖啡和手搖店家合作，只要消費滿50元，就回饋全點10點，最高有20%回饋，吸引不少年輕族群的目光。

▲全支付至12月29日前，每周二四在連鎖手搖及咖啡消費滿50元，最高20%回饋。（示意圖／cama café提供）

此外，即日起至2022年12月18日，為了慶祝「特力屋」、「HOLA特力和樂」及「hoi!好好生活」三品牌同時上線，祭出單筆消費滿3000元，享6%回饋。

而迎戰年末聖誕及跨年購物季，全支付與美麗華百樂園合作，即日起至2023年1月2日，不限消費金額，最高享10%回饋，買禮物可趁現在。

▲迎戰年末聖誕及跨年購物季，全支付與美麗華百樂園合作，最高享10%回饋。（資料圖／記者李毓康攝）

台鐵也預計於2022年12月1日上線，目前已分別在台北、台中、高雄以及花蓮等4站進行購票試營運，啟用當日全支付推出購票享20%回饋，如果想在跨年返鄉的民眾可把握機會使用。

全支付也針對悠閒娛樂擴大版圖，年底前陸續上線多家連鎖速食、交通住宿、文創園區、餐酒館等，例如：金色三麥、華山1914文創園區、台東娜路彎大飯店、肯德基、必勝客Pizza Hut 線上訂餐、法雅客網路商店、MyCard⋯等，為春節旅遊10天假期提前布局，期望消費者在吃喝玩樂都能方便使用。

▲全支付在年底前，多家連鎖速食、交通住宿、文創園區、餐酒館等陸續上線。（資料圖／記者姜國輝攝）



你可能也想看

肯德基6款炸雞餐下殺！最高現省267元 6組優惠碼看這裡



全聯黑五來了！限時3天黑色商品「買1送1」 家電快閃3折起



美廉社「年終超狂購物節」5折起！消費200送130元購物金