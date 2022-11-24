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盧崑福重回台南安平天后宮辦參選活動　憶過往台上台下淚漣漣

▲連任多屆國民黨籍市議員盧崑福，23日晚上在時隔21年後，再度回到安平天后宮開講。（圖／記者林悅翻攝）

▲連任多屆國民黨籍市議員盧崑福，23日晚上在時隔21年後，再度回到安平天后宮開講。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

今年部分選區因參選者眾選情緊繃。南區與安平區的選情，因11搶6選情一直如火如荼發燒，老將不敢鬆懈，新秀則卯足力搶票，戰況激烈，連任多屆國民黨籍市議員盧崑福，23日晚上在時隔21年後，再度回到安平天后宮開講。

盧崑福回憶起當初髮妻因病甫過世，他一手牽著7歲的兒子，另一手抱著4歲的女兒，向在地鄉親父老的請託支持時情況，頓時淚眼矇矓，一度激動到無法言語，任由眼淚奔流，台前的民眾也受到此溫情氛圍感染，很多人都紅了眼眶。盧崑福議員強調，他的孩子都已長大，未來的人生歲月，他會全心全力奉獻給選民，請鄉親再給他一個服務大家的機會，不要相信穩當選而把票分出去。

出身安平區西門里長的盧崑福，因個性阿莎力，好央請，不僅服務里民到位，也獲得里長同儕的支持，而擔任里長聯誼會會長，後來更在當地鄉親與其他里長的勸進下，首度參與台南市第14屆市議員選舉，不料僅差5票高票落選，遺憾的是，在他準備參選第15屆市議員時，他的結髮妻子卻因病過世，留下年幼的子女給他。盡管哀痛逾恆，但想到還有更重要任務要做，他打起精神拜訪選民尋求支持，更在投票前的選情之夜，他牽著7歲的兒子，手裡抱著4歲的女兒上台，在訴說自己的參選理念與抱負後，他懇請鄉親能給他力量戰勝這一役。

在安平區鄉親全力支持下，盧崑福議員從21年前捲土重來獲得高票當選後，不管是合併前的第16屆議員改選，抑或是合併後的大台南1、2、3屆市議員選舉，盧崑福都順利地過關斬將，而他在議會的表現也不負眾望，除了積極爭地方建設外，更不畏權勢揭弊，與國民黨其他議員同僚，一起對抗執政黨與執政黨議員的聯手問政，因而被稱為『鐵漢』。

23日晚間，盧崑福議員帶著已28歲的兒子，還有高齡的老母親到會場，除了感謝鄉親這21年來不離不棄的支持外，看到現場鄉親熱情的相挺畫面，也讓他回想到第一次參選議員時，帶著二個幼兒上台的情景，他感動到淚流滿面，甚至一度哽咽到說不出話來，有不少在場的民眾受到盧崑福議員淚謝的溫情感染，也陪著紅了眼眶，一度台上台下淚漣漣，溫馨的氣氛讓人感動。

盧崑福議員再次強調，他的孩子都已長大，未來的人生歲月，他會全心全力奉獻給選民，請鄉親再給他一個服務大家的機會。不要相信穩當選而沒有替他拉票固票。

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