新航「台北－新加坡航班」大幅增班　明年中恢復至疫情前運量

▲新加坡航班增班，明年中將恢復至疫情前運量。（圖／新航）

記者李宜秦／台北報導

進入後疫情時代，各國紛紛解除邊境限制，國際間的旅行需求提升，新加坡航空宣佈，將逐步增加往返新加坡與台北的航班服務，預計於2023年5月31日恢復至疫情前的運量。

新航將自2023年3月26日起增加新加坡和台北之間的SQ876和SQ877航班班次，由每周四班增加為每日一班，搭配SQ878和SQ879共提供每周十班的航班服務。

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SQ878和SQ879也將於2023年5月31日起增班，由每周三班增加為每日一班，調整後，新加坡與台北之間的航班服務將增加為每日兩班。自2023年5月31日起，新航的台北航班將完全恢復至疫情前的運量。

▲新航台北航班時刻表。（圖／新航）

新航市場規劃高級副總裁陳如安表示，隨著東南亞和東亞部分地區解除邊境管制，帶來了強勁的航空旅行需求，這將加速新航在這些地區的復甦。新航增加由新加坡飛往香港、日本、韓國、台灣和泰國等熱門目的地的航班服務，並且在北半球夏季期間增加飛往澳洲的運能，將為旅客的假期計畫提供更多價值和選擇。

陳如安強調，新航已經做好準備，將在2024年3月前恢復在東亞及東南亞的航班班次至疫情前的運量，並期望能把握這些主要市場的強勁航空旅行需求，鞏固新航作為旅客首選航空公司的地位。