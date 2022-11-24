新莊男鋁箔包裝汽油縱火！毀12機車6人傷　辯「有人叫我放火」

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一名男子心情不好，自稱聽到有人叫他放火，竟拿著鋁箔包空盒裝滿汽油，在公寓騎樓下點火，造成5部機車全毀，7部機車半毀，大火濃煙還嗆傷3名住戶，另有3住戶搶救機車時被灼傷雙手，幸好送醫無大礙，警方經調閱監視器，循線逮捕男子，訊後依公危、毀損及傷害等罪移送偵辦，並建請聲押。

▲黃男手持鋁箔包在現場逗留 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，18日凌晨2時許，新北市新莊區幸福路一處公寓騎樓的機車，不明原因起火燃燒，火勢迅速蔓延，公寓樓上3名住戶逃生時不慎被濃煙嗆傷，有3名住戶要搶救燃燒的機車，雙手遭灼傷，消防人員迅速趕到灌救並將傷者送往部立台北醫院救治，大火很快被撲滅，所幸沒有造成更大的傷亡。

▼監視器拍下他點著菸拿著鋁箔包離開現場 。（圖／記者陳以昇翻攝）

新北市消防局火調人員調查，發現這起火警有縱火可能，轄區新莊警分局立即調閱周遭監視器展開調查，發現26歲黃姓男子事發當時在現場逗留，監視器拍下他手持打火機及一個鋁箔包，涉嫌重大，23日下午3時許，在中安街附近的公園將他逮捕。

據悉，無業的黃男與家人同住，偶爾會去找朋友，平時經濟都靠家人支付，沒事就在外閒晃遊盪。他向警方供稱，當天因為睡得不好又聽到耳邊有人叫他放火，才會去買汽油注入鋁箔包空盒，到騎樓下點燃機車縱火，警方訊後依公共危險、傷害及毀損等罪移送偵辦，擔心他再犯，並建請聲押。