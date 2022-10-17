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警察追捕偷車男　攔查發現「車上有2幼孩」哭喊：他不是我爸

警察追捕偷車男　驚險攔查發現「車上有2幼孩」哭喊：他不是我爸。（圖／翻攝自Hillsborough County Sheriff`s Office）

▲警察追捕偷車男，發現2名孩童被挾持。（圖／翻攝自Hillsborough County Sheriff's Office）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一名警察接獲偷車案，立即進行追捕，成功攔下37歲男子史密斯(Kevin Smith)，發現他車上竟然還有2名年幼孩童，分別約只有8歲和4歲，一看到警察立刻哭喊，「他不是我爸爸」，最後平安獲救，驚險畫面在網路上瘋傳。

這起驚險事件發生在10日下午6時45分，希爾斯波羅郡(Hillsborough County)治安官帕茲米諾-阿爾瓦雷斯(Jonathan Pazmino-Alvarez)在街上巡邏時，突然一名民眾向他報案，所開的車剛剛被人偷走了。

從帕茲米諾-阿爾瓦雷斯隨身監視鏡頭可看到，他沒多久就追到疑似被偷的車輛，打開車門發現37歲男史密斯坐在駕駛座上，車上還有2名8歲與4歲孩童，史密斯當下否認偷車並且拒絕下車，然而車上孩童卻指控，史密斯偷走他們爸爸的車。

帕茲米諾-阿爾瓦雷斯表示，通常遇到這種情況，他們第一時間就會拔槍，但考量到2名孩童也在車上，所以冷靜和搶匪交涉，最後成功說服搶匪下車讓他戴上手銬。目前2名孩童已順利回到家人身邊，警方稱讚，多虧帕茲米諾-阿爾瓦雷斯當時迅速採取行動，才成功救回2童，幸好最可怕的情況沒有發生。

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