幼稚園女兒參加生日趴「要送3千元禮物」　媽見2規定驚喊可怕

記者黃翊婷／綜合報導

一名媽媽聲稱，女兒就讀私立幼稚園，最近收到一張生日派對邀請卡，上面載明2項注意事項，分別為請攜帶3000元以下的小禮物、準備28份天然無添加的小點心（指定店家購買），讓她超級傻眼，「幼稚園不是只有好好玩、好好上課嗎？怎麼會變得這麼複雜啦？」

▲原PO的女兒想參加同學的生日派對，但要事先準備3000元以下的小禮物。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash，與本文當事人無關。）

原PO在爆料公社APP「匿名公社」的文章中提到，為了讓女兒就讀私立幼稚園，她提前1年了解入學手續，開放報名當天半夜坐在電腦前搶名額，結果只拿到備取，後來是其他小孩退出，女兒才獲得面試機會，「為了不讓孩子輸在起跑點，我跟先生真的是拚了命，結果順利進去後又遇到很多問題」。

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原PO接著說，該幼稚園的家長大多數都是開名車接送孩子，她則是騎著超過10年的機車接送女兒，加上女兒沒有穿名牌服飾的習慣，所以常常受到老師差別對待，後來經過老公溝通協調，情況才逐漸改善，但老師的問題處理好了，現在卻變成孩子和家長間的問題。

原PO表示，女兒18日收到人生第一張生日派對邀請卡，裡面有很多注意事項，其中2項讓她感到很疑惑，分別為請攜帶3000元以下的小禮物、準備28份天然無添加的小點心，而且還指定要在特定店家購買，她實際前往店家逛一圈，價格卻貴到讓人買不下去，「女兒說她很想去，而且不是全班都有拿到邀請卡，所以她拜託我一定要讓她去，老公也勸我偶爾一次沒關係，但從小就接觸不屬於我們的世界，這樣價值觀不會崩壞嗎？」

原PO感嘆，周一（21日）就要給女兒的同學回覆，點心店的店員也告知，如果不早一點訂購，到時恐怕無法如期出貨，「（店員）也說很多媽媽都有訂，這讓我很猶豫。幼稚園不是只有好好玩、好好上課嗎？怎麼會變得這麼複雜啦？」

文章公開之後掀起網友熱議，大家紛紛留言表示，「是大人的虛榮心比較可怕」、「家長跟小孩不要比較，孩子如果有錯誤的價值觀就完了」、「我家姊妹的小孩讀公立幼稚園，沒補習，一直都是考第一名，幼稚園時的陪伴和有睡飽比較重要」。

不過，也有網友認為，既然原PO堅持要讓女兒讀該所私立幼稚園，事前也做過許多調查，應該早就要做好心理準備，「既然決定念了，就奉陪到底吧，女兒也會感受到媽媽對她的愛，而不是在從小就自卑不如人的世界成長」。