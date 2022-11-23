空陸戰齊發！陳時中車掃拚人氣　推「12型人格」心理測驗

▲民進黨台北市長候選人陳時中車隊掃街。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選戰進入關鍵倒數催票階段，民進黨台北市長候選人陳時中23日除了延續車隊掃街行程，透過網路直播與支持者互動，也在Line社群官方帳號推出「12型人格全挺阿中」測驗。陳時中競總表示，從本次測驗的題目設計，讓挺陳時中的朋友們，一起回顧過去132天陳時中團隊所舉辦的各項活動，還能分享給更多的親朋好友，大家一起完成測驗，在投票前最後3天，共同努力拉票、催票，號召更多民眾，在11月26日站出來，投下神聖的一票支持陳時中。

陳時中競選總部表示，從「12型人格全挺阿中」測驗中，除可回顧陳時中團隊所舉辦的多場活動、多位優秀音樂人獻給台北市的好聽歌曲，也分享陳時中選舉期間一路堅持的正向價值，也希望Line好友透過此測驗，更認識自我才能，依照自己的測驗結果，進而發揮影響力，為陳時中號召更多投票能量，一起走向最後一哩路，把事做好，讓台北更好。

此外，陳時中今天上午冒雨在松山區、信義區車隊掃街，擔任競總主委的前副總統陳建仁一起搭乘架設防彈帷幕的宣傳車，力挺到底，同黨苗栗縣長候選人徐定禎的女兒里唯也身著連身短洋裝為陳加油打氣，成為現場「嬌」點。

透過車隊掃街直播畫面，競選總部根據觀看次數及分享數設計各種「解鎖」環節，給支持者小驚喜，包括陳時中兒子陳彥安飼養的愛犬沿八、野生動物、陳時中比出手指愛心的圖樣都入列。

▼陳時中與陳建仁車隊掃街直播畫面。（圖／翻攝自陳時中直播，下圖同）