大S千萬床墊成焦點！火速被送回S Hotel　飯店低調證實了

▲S HOTEL屬汪小菲在台資產，昨日傍晚大S床墊已送回飯店。（圖／S HOTEL提供）

記者彭懷玉／台北報導

汪小菲前天怒火砲轟大小S全家，還暗指具俊曄「別人住就算了，你個窩囊廢換個床墊行嗎？」讓大家焦點聚集在大S豪宅的床墊究竟有何魅力。身價近千萬的床墊昨（22日）傍晚已被貨車搬運到S Hotel停車場入口，顯然要還給汪小菲，對此，S Hotel證實，床墊的確已送到飯店，不過飯店公關表示，「老闆的家務事我們不清楚。」

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▲被問及昨日千萬元床墊是否已送回S Hotel，飯店公關低調回應「對」。（圖／S HOTEL提供）

被問及昨日千萬元床墊是否已送回S Hotel，飯店公關低調回應「對」，不過問及更多細節、後續用途，飯店方表示，「老闆的家務事我們不清楚，不知道不敢對外亂講。」

▲S Hotel至今仍用大S問候信迎賓。（圖／翻攝自微博／鳳凰網娛樂）

而該床墊的價值恐破千萬元，汪小菲的母親張蘭前天就在直播中爆料，「該床墊是世界頂級大牌，要價200萬元」，不少人推測是人民幣200萬元（約台幣873萬元），也有網友指出，汪小菲的床墊是瑞典皇室御用品牌Hastens的頂級床款Vividus，記者致電Hastens海絲騰總公司，經理僅簡短表示，有收到總部通知，且為保障客戶隱私，不便透露任何細節。

Hastens品牌來自瑞典，誕生於1852年，被公認為世界為最頂級床墊品牌之一，又有「床墊界勞斯萊斯」之譽，Vividus床款的第一個買主，就是知名的加拿大饒舌歌手Drake。

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