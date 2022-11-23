導演談鄭運鵬「不為鎂光燈相助」　只為5分鐘致意願花2小時車程

▲民進黨桃園市長候選人鄭運鵬。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

知名導演汪怡昕23日分享一段他跟民進黨桃園市長候選人鄭運鵬之間的小故事。他說，當初在沒有交情，以及沒有政治好處下請鄭運鵬幫忙，鄭運鵬積極提供協助；後來在首映會上，鄭運鵬只為了跟團隊致意的短短5分鐘，花了2小時車程，甚至婉拒致詞、合照、媒體受訪，不為了露臉，也沒有鎂光燈，「他只覺得必須親自表達支持而已」。

汪怡昕說，當初在拍攝《國際橋牌社》之前，就已經在進行一個非常困難的軍中人權紀錄片系列「孤軍-友軍」的拍攝，這是有關海軍軍冤士兵黃國章的母親陳碧娥女士多年追兇記錄片。在2014年時，他跟鄭運鵬並不熟，但有件事需要幫忙，因此直接陌生拜訪，結果鄭運鵬在沒有交情下，因爲他覺得該幫而非常積極幫忙。

汪怡昕坦言，其實在那時候鄭運鵬幫忙他們，在政治上沒有任何好處，因為這是一部太困難而應該拍不成的紀錄片。不過，在經過4年多奇蹟般的拍攝後，終於拍攝完成，在2018年的7月，《孤軍》舉行了盛大的首映會，當天媒體雲集，因為時任海軍司令的黃曙光將軍將代表國軍向軍冤家屬黃媽媽致歉。

汪怡昕說，鄭運鵬在他的邀請之下，特地在大塞車中，從桃園趕到首映會現場向團隊致意，接著就匆匆離開再回桃園，「就為了這5分鐘，對！為了這不露臉、沒有鎂光燈的5分鐘，他花了來回超過2個小時的車程」。

汪怡昕表示，當時他邀請鄭運鵬至少致個詞，跟貴賓們拍照或接受媒體訪問，但鄭運鵬都婉拒，「他說他只是覺得必須親自來表達他的支持而已。他來去匆匆到，連我私下和他的合照都沒有！」

汪怡昕說，《國際橋牌社》從第一季開始在籌備的過程就異常困難，而鄭運鵬也是從第一季就力挺國橋、一路逆風相挺，還季季客串，這次在外傳《和平歸來》也能看到他的精彩演出；國橋第一季的總統府搭景，最後能在桃園如期運作，也是得力於月月鳥和桃園市府的奔走聯繫。

汪怡昕指出，兩年多前，在知道《和平歸來》要集資拍攝後，鄭運鵬主動私訊他，表示ㄧ定要支持，偷偷瞞著「本文封鎖鄭太太」將年終獎金省下來，挪來投資和平歸來；他說疫情當下，看到所有醫院院所、所有醫護同仁，不分彼此在第一線奮戰，尤其還要頂著各種質疑的雜音，仍彼此鼓勵，堅守崗位，他覺得這個故事不能不說。

▼知名導演汪怡昕。（圖／翻攝自Facebook／國際橋牌社）

