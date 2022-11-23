用同理心化解爭議　黃珊珊讓松榮公園順利興建並獲大獎

▲看著從無到有的美麗公園，我相信台北市一定也會一天比一天更美麗。（圖／資料照，下同）

記者錢雅慧／綜合報導

松榮公園前身是一個小眷村，在眷戶搬遷後，房地閒置荒廢，滋生不少髒亂與社會問題。當地里長鄭玉梅努力向國防部與市政府陳情，終於成功拆除建物，建成讓居民申請種菜的開心農場。後來市府和國防部達成協議，執行松南營區改造計畫，決定把這塊地闢建為松榮公園。

109年5月6日公園處開始招標，依照鄰里公園的角度進行規劃設計。但此時附近居民宋先生提出反對意見，他在網路上串連居民連署，以「水泥零成長、綠地零損失」為目標，希望政府可以收回成命，不要貿然興建一般公園，希望能把環保理念放進生活環境的周遭。由於本案已完成公民參與程序，進入發包施工階段，原則上不再接受民眾陳情。因此，雙方意見激烈衝突，演變成里長、里民原先規劃與環保學者觀念的對撞。

宋先生對環保理念有強烈的使命感，他希望黃珊珊能夠幫忙協調此案。黃珊珊則認為公園改造雖然不是她的責任業務，但做事情不該有本位主義，因為這樣不但會喪失耐心傾聽的能力，更會產生先入為主的弊端。現在既然有衝突，最好大家能坐下來談，取得最大公約數。黃珊珊事前並沒有見過這些學者專家，第一次見面就很戲劇化，學者們話說得義憤填膺、火藥味十足。

▲松榮公園改造的過程中，我擔任當地居民、學者、公園處、里辦公室的溝通橋樑，積極參與協調，讓事情圓滿完成。

不過，黃珊珊對於環保百分之百支持，尤其覺得地方建設應該尊重當地住民的意見。因此，願意當他們之間的橋樑，積極參與協調。公園處也協助推動工作坊，讓更多當地、專業的聲音融入公園興建案。最後，經過大家共同努力，兩邊意見皆大歡喜，甚至為了好不容易達成的共識，激動相擁而泣。

經過重新調整設計的松榮公園，非常先進與環保，有超過80%以上的綠地空間；提供795立方米貯集滯洪總量，降低附近淹水機率；採用全齡使用概念設計，全區無障礙動線；地下設置145立方米的「雨撲滿」，雨水會被儲存起來，可以澆花、灌溉、洗手與清潔，夏天還有降溫的功能，對於環境永續發展具有非常正面的意義。

當初在會議上聲音很大的宋先生，後來送黃珊珊一盆花，上面題字「柔情溫暖，智慧包容，十分給力，加倍奉還」，讓黃珊珊非常感動。現在不但成為好朋友，還願意號召具有專業的朋友，一塊參與台北的建設，這些學有專精的資深市民，願意投入自己的心力，參與台北市的發展規劃，絕對是台北之福。

松榮公園興建案，成功塑造都市公園，還兼顧多元意見、公民參與，進而活化使用的典範。黃珊珊特別請研考會針對重大工程修改公民參與制度，也慎重提出「綠資源盤點」的政策方向，主要以氣候變遷、環境永續為主軸，提出樹木修剪辦法，以及如何擴張綠資源等等。黃珊珊認為，讓反對意見成為體制的助力，城市發展才能更進步，城市生活才能更幸福。

▲松榮公園的完成，不但讓台北市多了一座美麗又環保的公園，也讓我收穫滿滿的友情，實在讓人開心。與鄭玉梅里長（中）合影於松榮公園。

松榮公園後來參加「2021年第9屆台灣景觀大獎」大賽，榮獲社區營造創生類佳作獎，這是屬於所有參與者的榮耀。黃珊珊認為，松榮公園的故事告訴我們：有同理心，才能夠靜下心來傾聽，才能夠從完全對立的意見中，找出雙方都能夠接受的最佳方案。而因為有了包容力，不但能夠解決社區發展的對立問題，更能夠開發出潛藏在民間的力量，讓大家更有熱情的參與台北市的發展與進步，共同為台北市的未來，奉獻一分心力。