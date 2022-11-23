新竹藍白釀「棄林保高」？　朱立倫不願正面回應：最後3天集中選票

▲朱立倫至基隆輔選候選人謝國樑。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

新竹市長選情激烈，先前國民黨新竹市議會副議長余邦彥，拋棄自家候選人林耕仁，臨陣倒戈挺民眾黨高虹安，引發譁然，而擔任國民黨新竹市長候選人林耕仁的競總主委許修睿，神隱多天後和副議長合體上直播，則呼籲在野黨要團結，才能下架民進黨。對此，國民黨主席朱立倫今（23）日並未正面回應，僅說最後3天要集中選票，團結勝選。

朱立倫今天上午到基隆市，陪同市長候選人謝國樑車隊掃街衝刺。對於新竹市的選情，朱立倫表示，目前藍營全台團結所有支持者用最大努力，在最後3天爭取勝選，呼籲支持者集中選票支持國民黨優秀候選人，相信最後團結就會勝選。

至於自己遭桃園市長鄭文燦告違反選罷法，朱立倫說，民進黨在全台灣用各種奧步，已經眾人皆知。如果國民黨各地候選人要提告民進黨主席蔡英文的話，大概已經告不完了。

朱立倫指出，濫用司法資源誣告也是一個罪，不要這樣子，還是回到一句話，「作為一位堂堂的桃園市長、直轄市長，第一本身一定要行得正、坐得正，第二對於整個選舉的公正一定要維護」，第3對於任何的奧步， 大家一起都出來反奧步吧！不要自己在那邊濫用司法，變成另外一種奧步。