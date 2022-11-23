戴電子腳鐐涉殺女移工　兇手稱「不知打哪裏？」再判無期徒刑

▲桃園性侵假釋犯王鴻吉戴電子腳鐐殺害女移工，二審再判無期徒刑。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

越南籍吳姓失聯女移工2021年間在桃園濱海遭人殺害，疑似遭性侵，警方逮捕有多項前科的男子王鴻吉，發現他還配戴著電子腳鐐、仍在假釋監控期間，行蹤全被ＧＰＳ紀錄卻還大膽行凶。一審將他重判無期徒刑，上訴二審後，王男說當天失去理智，「不知打哪裏？」高院23日再將他判處無期徒刑、褫奪公權終身，可上訴。

判決指出，王男有強盜罪、加重強制性交罪及殺人未遂罪等多項前科，最後遭判刑20年定讞，直到2020年8月間才因縮刑獲得假釋出獄，並配戴電子腳鐐監控。沒想到他出獄才1年，就又兇狠犯下本案。

案發於去年7月間，他先認識29歲的越南逃逸移工吳姓女子，並相約由王男開車載吳女到新屋區永安漁港附近海邊遊玩。2人聊天散心時，因故發生爭執，吳女開始提到王男的性侵前科，讓王男情緒失控，抓起一旁的石頭，狂砸吳女頭、臉，導致吳女頭臉部外傷併顱骨、顏面骨粉碎性凹陷骨折，顱腦損傷，大量出血死亡，王男犯案後將屍體棄置在附近的防風林中，隨即逃逸。一週後有人在防風林中發現屍體，報警處理，警方循線逮捕王男，這才發現王男還配戴著電子腳鐐，行程全遭監控，竟敢狠心犯案。王男遭羈押，並被提起公訴。

一審法院將王男重判無期徒刑、褫奪公權終身。案經上訴，高等法院二審審理時，王男表示，當時確實攻擊死者，但沒有殺人故意；檢察官當庭質問，死者傷勢全都集中在頭臉，不是「殺人故意」，不然是什麼？王男再說，當時已經氣到意志不清，根本沒想到後果，也「不知打哪裏？」但他希望法院給他公正的判決，不要一點機會都不給他。

全案於23日宣判，高院仍認定他具有殺人故意，成立殺人罪，還是判處無期徒刑，褫奪公權終身。王男遠距聽判，聽到無期徒刑判決後，沒有多做表示，連續說了幾聲「好、好、好」，隨即還押。