台確診致死全球第3？王必勝批特定集團醜化防疫成績：怕大家想起來？

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內疫情逐漸趨緩，但有媒體報導指出，以近2周染疫致死率來看，台灣排名全球第三，僅次於芬蘭、直布羅陀。指揮中心指揮官王必勝今早發文提出數據反駁，並指出，部份人士屢屢「截取極短時間統計數字」來表達防疫成績全貌，顯為誤導。

媒體報導引述根據國際公衛統計網站Our World in Data資料指出，台灣最近7天平均新增確診數，台灣每百萬人口就有769人確診，全球排名第9名；另以確診染疫致死率來看，台灣近兩周以來，每百萬人確診染疫死亡數高達31.33人，為全球第3高，次於芬蘭77.97人、直布羅陀61.2人。致死數遠高於香港18.03、南韓13.34、日本10.26人，以及美國的13.69人。

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王必勝今早於臉書發文提出4點駁斥，更新至目前，我國COVID-19個案每百萬死亡數及確診個案致死率，在OECD國家分別為第5、第6好，成積名列是世界前段班。

▲▼重點國家死亡率、致死率比較，台灣分別排OECD國家第五低、第六低。（圖／翻攝王必勝臉書）

針對致死率部分，王必勝特別說明，我國COVID-19總體致死率累積0.17%，而這波omicron BA.5疫情致死率更低到0.12%；且本波疫情在高原期維持5週然後開始下降。而死亡為落後指標（一般落後約2週～4週），目前亦開始下降，趨勢完全一致。

王必勝指出，部份人士履履截取極短時間統計數字來表達防疫成績全貌，顯為誤導。又我國疫情波峰較他國晚2～3個月，刻意選擇此時做此誤導，用心可議。

王必勝最後強調，指揮中心相關數據向來公開透明，從未「美化」數字。倒是某特定集團一直不斷「醜化」我們2300萬人努力而來的防疫好成績，原因是什麼？是怕我們人民在面對世界時有自信心？是怕大家想起一路以來為防疫鞠躬盡瘁的戰士們？

▲台確診致死全球第3？王必勝發文反駁。（圖／翻攝自王必勝臉書）

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