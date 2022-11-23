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為何大S能火速扣汪小菲資產？　律師點原因「一看就懂」

汪小菲（右2）2017年在台北創立以大S（右1）為名的S HOTEL，2人還共同主持開幕式。（資料照）

▲汪小菲（右2）2017年在台北創立以大S（右1）為名的S HOTEL，2人還共同主持開幕式。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

藝人大S和前夫汪小菲因金錢糾紛，讓家務事再度鬧上檯面，汪小菲失控在微博連環發文，其母親張蘭更在直播上公開批評大S一家，完全不留情份。而知名家事律師蘇家宏分析，大S之所以能夠迅速查扣汪小菲在台資產，全是因兩人是在法院做離婚調解。

蘇家宏律師21日在臉書粉專分享，「離婚協議，上法院辦竟然比去戶政辦理好！？」提到媒體報導，大S與具俊曄結婚後，汪小菲沒有按照離婚協議支付生活費，金額達500萬元，所以大S向法院聲請扣押汪小菲資產獲准。

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而蘇家宏也點出可以迅速執行的原因，「大S與汪小菲是在法院辦理協議離婚，做的是離婚『調解筆錄』。」蘇家宏解釋，在法院做了調解筆錄，若筆錄內容有記載每個月男方應要給女方生活費，若男方沒做到，那女方就可拿這份法院的調解筆錄，去查封執行男方的財產。

當男方收到法院公文，就必須面對法律程序，「趕緊把錢給女方，或是另外主張不必給女方的法律理由，這時候就要看調解筆錄有沒有附帶條件等等，由法院認定，或另行訴訟確認。」

最後，蘇家宏說，離婚是一段情感關係的結束，同時也是法律關係的清算，「如果能夠了解上法院處理的好處，也許對於難以面對的人或事情，法院處理比起私下處理，更有『平安』。」

一席話解開不少民眾疑惑，「謝謝律師好清楚的分析，淺顯易懂」「謝謝律師無私的分享」「感謝蘇律師常po的法律知識，受益匪淺。」

 

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