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賀錦麗登上近南海島嶼　挺菲律賓兼抗衡北京影響力

▲▼美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）造訪菲律賓巴拉旺島（Palawan）。（圖／路透）

▲美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）造訪菲律賓巴拉旺島（Palawan）。（圖／路透，下同） 

文／中央社

美國副總統賀錦麗今天造訪菲律賓巴拉旺島（Palawan），以示支持這個美國長期盟邦，以及抗衡北京在區域內日漸增長的影響力。巴拉旺島地近中國主張擁有主權的海域。

法新社報導，賀錦麗（Kamala Harris）是美方歷來訪問巴拉旺島的最高層級官員，而巴拉旺島是最接近南海南沙群島的菲律賓領土。

北京宣稱擁有南海幾乎全域的主權，儘管國際法庭裁決中方主張沒有法律基礎，北京仍不予理會。

賀錦麗今天與巴拉旺沿海村莊漁民、菲律賓海巡成員會面。

賀錦麗在演說中表示，「國際秩序和規範」必須受到維護，而且聯合國（UN）支持的法庭裁決已駁回中國對南海主權的主張，仲裁結果必須被遵守。

她登上菲律賓海巡船艦後說，「美國以及國際社會與這個區域的未來休戚相關」，「美國作為盟友，與菲律賓站在一起面對南海的恫嚇與脅迫」。

賀錦麗昨天剛與菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）會談。她重申美國「堅定不移地」承諾，若菲國船艦或飛機在南海受到攻擊，美國將防衛菲律賓。

華府與菲律賓的安全聯盟已締結數十年，雙方除簽署共同防禦條約，並在2014年簽訂「加強國防合作協議」（EDCA），讓美軍得以在菲律賓5處基地儲放防禦裝備和補給品，並允許美軍在這些軍事基地輪調。

▲▼美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）造訪菲律賓巴拉旺島（Palawan）。（圖／路透）

EDCA在菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）任內停擺，但中國行事日益獨斷，美菲兩國已表態支持加速施行EDCA。

隨著區域局勢因近期中國圍繞台灣進行軍演而趨於緊張，華府正試圖修復與馬尼拉政府的關係。如果發生衝突，菲律賓的配合將成為關鍵。

兩國關係在杜特蒂任內出現裂痕，這位反覆無常的前總統偏好中國更甚於美國。小馬可仕則試圖在兩強之間求取平衡，堅稱不會讓中國踐踏菲律賓的海洋權利。

菲律賓大學海洋事務與海洋法研究所（Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea）所長巴童巴卡（Jay Batongbacal）說，賀錦麗到訪對菲律賓的海洋主張立場，傳達「更強烈的責任感」。但巴童巴卡也強調，必須繼續實施EDCA。

他說：「如果美國被迫待在幾千公里外的日本或關島，就無法適當履行義務。」

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