MNA牛耳藝術爆出包！萬元座位「售價550元」他訂到了　業者急解釋

▲1萬1000元的座位卻顯示售價550元。（圖／網友JOEL提供）

記者曾筠淇／綜合報導

由「MNA牛耳藝術」主辦的藝文饗宴「維也納愛樂系列」將在10月27日、29日、31日和11月1日演出，不過網友JOEL稍早訂購11月1日的場次時，卻發現系統疑似出包，1萬1000元的座位竟只要550元；不過待他訂票並完成結帳後，卻不知這樣是否算數？事後MNA牛耳藝術也解釋了。

網友JOEL向《ETtoday新聞雲》表示，「牛耳的系統是不是出包了？」稍早他要購買11月1日「力晶2022藝文饗宴 - 維也納愛樂在台北」定價1萬1000元的座位，結果頁面售價竟顯示550元，不過他後來還是成功結帳。當下他透露，牛耳因為今天下午無法重新開放訂票系統，所以他實在不知道之前完成結帳的消費者究竟是否算數？「內部在開會討論研議中」。

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▲MNA牛耳藝術解釋了 。（圖／網友JOEL提供）

事後，MNA牛耳藝術則透過LINE官方帳號解釋，「維也納愛樂今晚6點重啟售票！」稍早因為網站瞬間流量過大，系統受到影響，導致部分訂單的結帳金額異常，影響場次為10月29日及11月1日場次少部分票券，不過結帳金額若與網站標示金額相符則未受影響。

由於網頁標示票價內容無誤，因此若結帳為異常金額，客服人員將會在48小時內與消費者聯繫並重新確認訂單金額，以協助完成訂單，MNA牛耳藝術強調，「請放心您所購買的座位仍將為您保留，為保留您的權利，在您確認之前，不會向您的信用卡請款」。MNA牛耳藝術也提到，維也納愛樂音樂會將於今（3日）晚6時重新開放售票系統，很抱歉造成大家的不便，客服諮詢的服務時間今也將延長至晚上8時。

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